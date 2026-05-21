Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας

Την επίθεση των Ισραηλινών στον Στόλο Ελευθερίας, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σύλληψη δεκάδων ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της, καταδικάζει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.

Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των συντρόφων του στόλου της ελευθερίας και την επιστροφή στα σπίτια τους και οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα Πέμπτη, στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Αναλυτικά, η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας αναφέρει σε ανακοίνωσή της: “Τις δύο προηγούμενες μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Κύπρου για έρευνα και διάσωση, ζήσαμε μια ακόμα πειρατική ενέργεια των ειδικών δυνάμεων του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ εναντίον του Στόλου της Ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Γάζα. Οι σύγχρονοι ναζιστές-σιωνιστές γενοκτόνοι καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, επιτέθηκαν στους επιβαίνοντες του Global Sumud Flotilla, τους οποίους και συνέλαβαν, οδηγώντας τους σε άγνωστη κατεύθυνση. Στους συλληφθέντες αγωνιστές περιλαμβάνεται και ένα μέλος της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας και η συλλογικότητά μας είναι περήφανη γι’ αυτό. Το επίσημο ελληνικό κράτος, το οποίο ως γνωστόν διατηρεί άριστες σχέσεις με τον εγκληματία πολέμου, κατά την κρίση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νετανιάχου, μέχρι χθες το βράδυ δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν άκουσε…!

Η πειρατεία αυτή έρχεται σαν συνέχεια και άλλων παρόμοιων περιστατικών που έχουμε ζήσει τον τελευταίο χρόνο και όλα γίνονται με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια των ιμπεριαλιστών Αμερικανών συμμάχων τους και βέβαια τις διευκολύνσεις που τους παρέχουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, που έχουν μετατραπεί στις πιο βολικές «θεραπαινίδες» του σιωνιστικού αυτού κρατικού μορφώματος της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια ώρα η γενοκτονία στην Γάζα συνεχίζεται απρόσκοπτα ενώ οι "εκκαθαρίσεις" στη Δυτική Όχθη τείνουν να λάβουν κι αυτές γενοκτονικό χαρακτήρα”.

Η Αντιφασιστική Κίνηση απαιτεί “την άμεση απελευθέρωση των συντρόφων του στόλου της ελευθερίας και την επιστροφή στα σπίτια τους. Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός της Γάζας, οι εποικισμοί και οι φυλακίσεις - δολοφονίες στη Δυτική Όχθη, οι βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο” και καταλήγει: “Ελεύθερη Παλαιστίνη από το ποτάμι έως τη θάλασσα”.