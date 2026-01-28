Δυναμική πρεμιέρα στο Sundance για την ταινία «Κράτα Με» της Μ. Αριστείδου

Με δυναμική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Sundance και διπλό standing ovation ξεκίνησε τη φεστιβαλική της πορεία η ταινία «Κράτα Με» (Hold Onto Me) της Μυρσίνης Αριστείδου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Library Theater, σε sold out αίθουσα, ενώ και οι επόμενες προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στο Park City της Utah είναι επίσης εξαντλημένες. Η πρώτη επίσημη προβολή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό με standing ovation, αποσπώντας θερμή υποδοχή από θεατές, επαγγελματίες και κριτικούς του κινηματογράφου.

Το «Κράτα Με» αποτελεί την πρώτη κυπριακή, ελληνόφωνη παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο Sundance, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον κυπριακό κινηματογράφο. Μετά την προβολή ακολούθησε Q&A με τη σκηνοθέτιδα και τους πρωταγωνιστές της ταινίας, με το κοινό να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη θεματική του έργου και την κυπριακή του ταυτότητα.

Μάλιστα, οι πρώτες διεθνείς κριτικές είναι ιδιαίτερα θετικές και αναφέρονται στο ντεμπούτο της μ. Αριστείδου ως «μια βαθιά άσκηση στην παρατήρηση, με μια τραχιά, ηλιόλουστη ειλικρίνεια που αποκαλύπτει μια ανθεκτική ομορφιά μέσα στα συντρίμμια μιας ραγισμένης σχέσης μεταξύ πατέρα και κόρης».

Παράλληλα, η διεθνής εταιρεία πωλήσεων Cercamon απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της ταινίας. Ο CEO της εταιρείας, Sébastien Chesneau, ανέφερε: «Η ομάδα της Cercamon ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή τη δύναμη της ταινίας και τη σκηνοθετική ματιά της Μυρσίνης Αριστείδου. Πρόκειται για ένα ντεμπούτο που συνδυάζει αυθεντικότητα και καθολικό συναίσθημα, με την προοπτική να αγγίξει κοινό διεθνώς».

Σημειώνεται πως η ταινία είναι μια από τις δέκα ταινίες που επιλέχθηκαν από όλο τον κόσμο στην κατηγορία World Cinema Dramatic Competition του Φεστιβάλ του Sundance, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στις 30 Ιανουαρίου.

Μετά την επιτυχία των βραβευμένων μικρού μήκους ταινιών της, «Σεμέλη» και «Άρια», η Μ. Αριστείδου επιστρέφει με ένα ανθρώπινο και συναισθηματικά φορτισμένο οικογενειακό δράμα που σηματοδοτεί τη μετάβασή της στη μεγάλου μήκους αφήγηση.

Η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο με διεθνή δημιουργική ομάδα, αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου-Ελλάδας-Δανίας σε συμμετοχή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη του υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Δανέζικου Κινηματογραφικού Ινστιτούτου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΕΡΤ και του Black Family Grant του NYU Tisch School of the Arts.

Σε ένα ηλιοκαμένο παραθαλάσσιο τοπίο, η ταινία ακολουθεί την 11χρονη Ίρις, η οποία περνά το καλοκαίρι της μαζί με τη μεγαλύτερή της φίλη, Δανάη. Όταν ανακαλύπτει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, ο Άρης, έχει επιστρέψει για την κηδεία του παππού της, αποφασίζει να τον αναζητήσει. Η προσπάθειά της την οδηγεί σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο, όπου ο Άρης ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως απόπειρα επανασύνδεσης, σταδιακά μετατρέπεται σε ένα εύθραυστο και βαθιά ανθρώπινο δεσμό.

Η Μ. Αριστείδου αντιμετωπίζει την ταινία ως την ολοκλήρωση μιας τριλογίας που ξεκίνησε με την «Σεμέλη» και την «Άρια», οι οποίες εξερεύνησαν διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα-κόρης. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, το «Κράτα Με» πηγαίνει βαθύτερα, ιχνηλατώντας «την ήσυχη, συχνά ανομολόγητη λαχτάρα που γεννιέται από την απουσία του πατέρα» και αποτυπώνοντας τις διστακτικές απαρχές μιας σχέσης που αγωνίζεται να βρει χώρο να υπάρξει. Ως Κύπρια δημιουργός, η Μ. Αριστείδου επιδιώκει να αναδείξει «τα φθαρμένα τοπία, τον αργό ρυθμό του χρόνου και τα υπόγεια συναισθηματικά ρεύματα που συνεχίζουν να μας διαμορφώνουν. Με πολλούς τρόπους, η Ίριδα αντικατοπτρίζει την ίδια την Κύπρο: μικρή, συχνά παραγνωρισμένη, σημαδεμένη από απουσίες, αλλά αποφασισμένη να επανασυνδεθεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η 11χρονη Μαρία Πέτροβα (Ίρις), κυπριακής-βουλγαρικής καταγωγής που κάνει μία εντυπωσιακή κινηματογραφική πρώτη εμφάνιση και ο αναγνωρισμένος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Χρήστος Πάσσαλης, ο οποίος ενσαρκώνει τον εσωστρεφή και βαθιά ευάλωτο Άρη.

Η Μυρσίνη Αριστείδου είναι υπότροφος του Cannes Cinéfondation Résidence και βραβευμένη από το Sam Spiegel Film Lab με το Emerging Filmmaker Award. Τα έργα της έχουν προβληθεί στα φεστιβάλ Βενετίας, Sundance, Τορόντο και Βερολίνου, όπου η «Σεμέλη» τιμήθηκε με το Generation Kplus Special Jury Prize. Η ταινία «Κράτα Με» αποτελεί το ντεμπούτο μεγάλου μήκους της και την πιο προσωπική της δημιουργία μέχρι σήμερα.

