ViOS: Πώς το ψηφιακό μάρκετινγκ γίνεται πλεονέκτημα για ομάδες που εργάζονται χωρίς σύνορα

Η άνοδος της εξ αποστάσεως εργασίας έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί προσεγγίζουν τους πελάτες τους. Πολλές εταιρείες λειτουργούν πλέον με κατανεμημένες ομάδες, δηλαδή με εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες και συνεργάζονται ψηφιακά, χωρίς να εργάζονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Οι οργανισμοί αυτοί δραστηριοποιούνται σε πολλαπλές αγορές και ζώνες ώρας, διατηρώντας όμως ενιαίες εμπορικές στρατηγικές.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της ViOS, ελληνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην Αθήνα στον κλάδο των συνεργατικών χώρων εργασίας, σε αυτό το περιβάλλον, το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί βασικό εργαλείο προβολής, δημιουργίας νέων πελατών (leads) και αύξησης των εσόδων.

Ειδικότερα, για τις εταιρείες που λειτουργούν με remote ή υβριδικές ομάδες, το μάρκετινγκ δεν είναι πλέον συγκεντρωμένο σε ένα γραφείο ή μια χώρα. Οι καμπάνιες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ομάδες που συνεργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας κοινές ψηφιακές πλατφόρμες. Όταν αυτά τα συστήματα είναι καλά οργανωμένα, οι κατανεμημένες ομάδες μπορούν να λειτουργούν πιο ευέλικτα και συχνά να αποδίδουν καλύτερα από τα παραδοσιακά μοντέλα εργασίας. Η λειτουργία του ψηφιακού μάρκετινγκ και η προστιθέμενη αξία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ακόλουθη

- Ο στρατηγικός ρόλος και η ευθυγράμμιση. Το ψηφιακό μάρκετινγκ λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ομάδων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και αγορές. Χωρίς κοινά συστήματα και ενιαία στρατηγική, το μήνυμα μιας εταιρείας μπορεί να γίνει ασυνεπές, κάτι που μειώνει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των καμπανιών. Για αυτόν τον λόγο, οι οργανισμοί χρειάζονται ενιαία στρατηγική κατεύθυνση, ακόμη και όταν η υλοποίηση των δράσεων γίνεται τοπικά. Πολλές εταιρείες δημιουργούν κεντρικούς οδηγούς στρατηγικής (playbooks), οι οποίοι καθορίζουν βασικές αρχές επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιτρέποντας παράλληλα προσαρμογές ανάλογα με την αγορά. Τακτικές συναντήσεις και κοινά dashboards βοηθούν τις ομάδες να παρακολουθούν τα αποτελέσματα και να παραμένουν συντονισμένες.

- Υποδομή τεχνολογίας και πωλήσεις. Η τεχνολογία αποτελεί τη βάση αυτής της λειτουργίας. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν συστήματα όπως:

- εργαλεία marketing automation και CRM

- συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

- εργαλεία συνεργασίας και ανάλυσης δεδομένων (analytics)

Τα εργαλεία αυτά συγκεντρώνουν δεδομένα και βοηθούν τις ομάδες να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Παράλληλα, η στενή σύνδεση μεταξύ μάρκετινγκ και πωλήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα ψηφιακά συστήματα παρέχουν δεδομένα για τη συμπεριφορά των πελατών, επιτρέποντας στους πωλητές να προσαρμόζουν την προσέγγισή τους και να επιταχύνουν τον κύκλο των πωλήσεων.

- Στρατηγική περιεχομένου και ροή εργασίας. Το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως άρθρα, whitepapers και webinars, συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης με το κοινό. Για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι κατανεμημένες ομάδες, χρειάζονται σαφείς διαδικασίες όπως ημερολόγια περιεχομένου, οδηγούς γραφής και κοινά πρότυπα επικοινωνίας.

- Η τοπική προσαρμογή (localization) είναι επίσης σημαντική. Δεν αρκεί μόνο η μετάφραση ενός μηνύματος, αλλά χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Για την αποφυγή επικαλύψεων και καθυστερήσεων, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν πλατφόρμες διαχείρισης έργων που οργανώνουν τη ροή εργασίας, καθορίζοντας αρμοδιότητες και προθεσμίες.

- Λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Οι οργανισμοί που επιτυγχάνουν βασίζονται σε δεδομένα και όχι μόνο στη διαίσθηση. Οι δείκτες απόδοσης (KPIs) ορίζονται με ενιαίο τρόπο, ώστε οι ομάδες να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των καμπανιών και να προσαρμόζουν γρήγορα τη στρατηγική τους. Παράλληλα, η σωστή διακυβέρνηση (governance) προστατεύει την εικόνα της εταιρείας. Μέσω κοινών βιβλιοθηκών ψηφιακού υλικού και διαδικασιών ελέγχου διασφαλίζεται ότι το brand διατηρεί ενιαία ταυτότητα σε όλες τις αγορές.

-Ανάπτυξη δεξιοτήτων και τοπική γνώση. Οι εταιρείες επενδύουν στη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων τους και στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ συναδέλφων. Ταυτόχρονα, συνεργάζονται με τοπικούς ειδικούς που γνωρίζουν καλύτερα τις συνήθειες των καταναλωτών και το κανονιστικό πλαίσιο κάθε χώρας.

- Μέτρηση αποτελεσμάτων και φυσική συνεργασία. Οι βασικοί δείκτες αξιολόγησης περιλαμβάνουν την ποιότητα των leads, το κόστος απόκτησης πελάτη (CAC) και την απόδοση των εσόδων. Παρότι η εργασία γίνεται κυρίως ψηφιακά, η φυσική συνεργασία εξακολουθεί να έχει αξία. Επαγγελματικοί συνεργατικοί χώροι (coworking), αναφέρει η ViOS Coworking που αποτελεί τον μοναδικό πάροχο WELL-certified coworking χώρων στην Ελλάδα, μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι συνάντησης για στρατηγικό συντονισμό και δημιουργική συνεργασία.

Συμπερασματικά, το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για οργανισμούς που λειτουργούν με κατανεμημένες ομάδες. Μέσα από κοινά ψηφιακά συστήματα και οργανωμένες διαδικασίες, οι εταιρείες μπορούν να συντονίζουν διεθνείς ομάδες και αγορές. Όπως επισημαίνεται, όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με κατάλληλα επαγγελματικά περιβάλλοντα συνεργασίας, η εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ