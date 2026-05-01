Eurovision: Στον τελικό με το "Ferto" ο Akylas (βίντεο)

Μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα γίνει το Σάββατο εξασφάλισε για την Ελλάδα ο Akylas.

O Ελληνας τραγουδιστής με το εκκεντρικό και ξεσηκωτικό "Ferto" έφερε ενθουσιασμό στον α' ημιτελικό της Βιέννης και πλέον πάει για να το... φέρει.

Δείτε την αποψινή εμφάνιση του Akyla:

Εκτός από τον Akyla από τον α' ημιτελικό προκρίθηκαν (με τυχαία σειρά) στον τελικό Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Οι υπόλοιπες ομάδες θα διαγωνιστούν στον β' ημιτελικό της Πέμπτης ανάμεσά τους και η Κύπρος.

Απευθείας στον τελικό ως ιδρυτικά μέλη της EBU έχουν προκριθεί Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η οικοδέσποινα Αυστρία.