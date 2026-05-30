Δαμιανός Πάντας: «Μυγδαλιά» – ποίηση Κώστα Καρυωτάκη

Η μυγδαλιά λειτουργεί ως σύμβολο μιας ύπαρξης τρυφερής αλλά εκτεθειμένης, σχεδόν καταδικασμένης μέσα στην ίδια της την ομορφιά.
Η μουσική προσέγγιση του Δαμιανού Πάντα μεταφέρει το ποίημα στο σήμερα με έναν σύγχρονο, ατμοσφαιρικό ήχο, διατηρώντας την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απώλεια, καθώς η μελωδία λειτουργεί ως φυσική προέκταση του λόγου.
Η ερμηνεία της Γεωργίας Νταγάκη προσθέτει μια γήινη, σχεδόν αφηγηματική διάσταση, φέρνοντας τον ακροατή πιο κοντά στην ευαισθησία και τη λεπτότητα του έργου.
Η «Μυγδαλιά» αποτελεί τον προάγγελο μιας ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς του Δαμιανού Πάντα, που θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο χειμώνα, αφιερωμένης εξ ολοκλήρου στη μελοποίηση ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη.
Έπαιξαν οι μουσικοί:
Κώστας Παρίσσης - κιθάρες, ηλεκτρ. μπάσο
Γεωργία Νταγάκη - λύρα
Πάνος Γεωργακόπουλος - τύμπανα
Δαμιανός Πάντας – πιάνο
Ενορχήστρωση, ηχογράφηση, μίξεις, mastering: Κώστας Παρίσσης –
Studio Praxis