Σάββατο, 30 Μαϊος 2026 11:28

Δαμιανός Πάντας: «Μυγδαλιά» – ποίηση Κώστα Καρυωτάκη

Το διαχρονικό ποίημα "Μυγδαλιά" του Κώστα Καρυωτάκη αποκτά μια νέα, σύγχρονη πνοή μέσα από τις νότες του συνθέτη Δαμιανού Πάντα και την ερμηνεία της Γεωργίας Νταγάκη.

Η μυγδαλιά λειτουργεί ως σύμβολο μιας ύπαρξης τρυφερής αλλά εκτεθειμένης, σχεδόν καταδικασμένης μέσα στην ίδια της την ομορφιά.

Η μουσική προσέγγιση του Δαμιανού Πάντα μεταφέρει το ποίημα στο σήμερα με έναν σύγχρονο, ατμοσφαιρικό ήχο, διατηρώντας την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απώλεια, καθώς η μελωδία λειτουργεί ως φυσική προέκταση του λόγου.

Η ερμηνεία της Γεωργίας Νταγάκη προσθέτει μια γήινη, σχεδόν αφηγηματική διάσταση, φέρνοντας τον ακροατή πιο κοντά στην ευαισθησία και τη λεπτότητα του έργου.

Η «Μυγδαλιά» αποτελεί τον προάγγελο μιας ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς του Δαμιανού Πάντα, που θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο χειμώνα, αφιερωμένης εξ ολοκλήρου στη μελοποίηση ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη.

 

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κώστας Παρίσσης - κιθάρες, ηλεκτρ. μπάσο

Γεωργία Νταγάκη - λύρα

Πάνος Γεωργακόπουλος - τύμπανα

Δαμιανός Πάντας – πιάνο

 

Ενορχήστρωση, ηχογράφηση, μίξεις, mastering: Κώστας Παρίσσης –

Studio Praxis

 

