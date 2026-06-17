Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στην εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συμμετέχει στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2026 του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, με σύνθημα «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά».

Το θέμα της φετινής εκστρατείας βασίζεται στην πρόταση που είχε καταθέσει η βιβλιοθήκη κατά την περσινή διοργάνωση.

Τα 16 δωρεάν δημιουργικά και διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά ξεκινούν 3 Ιουλίου, με τη συμμετοχή 20 εθελοντών εκπαιδευτικών. Μέσα από τη δημιουργική γραφή, την αφήγηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις εικαστικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τη χαρά της ανάγνωσης και της δημιουργικής έκφρασης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ (ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ)

Παρασκευή 3 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Γνωρίζουμε το βιβλίο, ως αντικείμενο. Εξετάζουμε τη δομή του, τα μέρη που το απαρτίζουν. Στη συνέχεια παίζουμε με τα “επαγγέλματα” και τον κύκλο παραγωγής του βιβλίου, από την ιδέα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Διαλέγουμε βιβλία από τη βιβλιοθήκη, ανακαλύπτουμε ιστορίες, αντλούμε έμπνευση! Υπεύθυνες δράσης: Πάρρυ Λουμίτη, Μάγδα Σουλιώτη

ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ! ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΤΟ ΑΥΤΙ… (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6+)

Δευτέρα 6 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Πριν τα παραμύθια γίνουν βιβλία, ήταν τραγούδια. Ιστορίες που ταξίδευαν από στόμα σε αυτί και από καρδιά σε χαρτί. Στο εργαστήριο αυτό θα συναντήσουμε παραμύθια που περπάτησαν αιώνες ολόκληρους πάνω στα χείλη των ανθρώπων. Θα γνωρίσουμε την πιο παλιά και την πιο ανθρώπινη τέχνη: την τέχνη της αφήγησης. Με λύκους και δράκους, πουλάκια και μάγισσες, δέντρα και ποτάμια, θα ανακαλύψουμε πως καθένας κρύβει μέσα του έναν παραμυθά,∙ αρκεί να αγαπήσει μια ιστορία τόσο πολύ, ώστε να μπορέσει να τη χαρίσει σε κάποιον άλλο με όλη του την καρδιά. Υπεύθυνη δράσης: Χριστίνα Δίμιζα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ... ΠΟΙΗΣΗ! ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7+)

Τρίτη 7 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Μέσα από αγαπημένα βιβλία και μελοποιημένα ποιήματα, τα παιδιά ανακαλύπτουν τα συναισθήματά τους, πειραματίζονται με τον ρυθμό και μαθαίνουν να εκφράζονται με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Με απλές «συνταγές» και άφθονη φαντασία, οι μικροί μας φίλοι θα γράψουν και θα εικονογραφήσουν τα δικά τους πρώτα στιχάκια (Χαϊκού, Λίμερικ & ελεύθερο στίχο).

Υπεύθυνες δράσης: Φωτεινή Βασιλοπούλου, Αθανασία Γεωργοπούλου, Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου

ΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΖΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ! (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7+)

Τετάρτη 8 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Αν μπορούσες να μπεις μέσα σε ένα βιβλίο, πού θα ήθελες να πας; Έλα μαζί μας, στο μυστηριώδες «Καταφύγιο Σελίδων». Η βιβλιοθήκη είναι το λιμάνι και τα βιβλία μπορούν να γίνουν καράβια, αεροπλάνα και πύλες για αμέτρητες περιπέτειες. Μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, δημιουργική έκφραση, μίμηση και ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά εξερευνούν φανταστικούς τόπους, ζωντανεύουν κόσμους από ιστορίες και γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές των ταξιδιών τους. Ένα βιωματικό εργαστήρι, που καλλιεργεί τη φαντασία, τη συνεργασία και την αγάπη για το βιβλίο. Υπεύθυνη δράσης: Πάρρυ Λουμίτη

Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ - ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8+)

Πέμπτη 9 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Ποιος είναι ο αγαπημένος μου λογοτεχνικός ήρωας; Τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό στα μάτια μου; Σχεδιάζω τον αγαπημένο μου ήρωα, του δίνω φωνή και γίνομαι για λίγο εκείνος! Μέσα από παιχνίδια ρόλων και δημιουργικές δραστηριότητες, ήρωες από διαφορετικά βιβλία συναντιούνται, συζητούν και πρωταγωνιστούν σε ολοκαίνουριες ιστορίες που δημιουργούμε όλοι μαζί. Ένα εργαστήριο φαντασίας, αφήγησης και ενσυναίσθησης, όπου κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον ήρωα που κρύβει μέσα του. Υπεύθυνη δράσης: Φίλη Ντόγκα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8+)

Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Μπορεί η ζωή ενός παιδιού να γίνει το πιο συναρπαστικό βιβλίο; Μέσα από το παιχνίδι «κινέζικο πορτρέτο» και με οδηγό υπέροχα εικονογραφημένα βιβλία, οι μικροί μας φίλοι ανακαλύπτουν πώς οι συγγραφείς εμπνέονται από την πραγματικότητα. Στη συνέχεια, κάθε παιδί γίνεται δημιουργός και κατασκευάζει το δικό του προσωπικό βιβλιαράκι, αποτυπώνοντας τις πιο όμορφες αναμνήσεις, τους ανθρώπους του και τα μεγάλα του όνειρα.

Υπεύθυνες δράσης: Φωτεινή Βασιλοπούλου, Αθανασία Γεωργοπούλου, Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5+)

Δευτέρα 13 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Τι είναι βιβλίο; Όλοι μας μπορούμε να απαντήσουμε...και όμως στο εργαστήριο αυτό θα βρούμε και άλλες απαντήσεις! Ελάτε να διαβάσουμε παράξενα βιβλία και να δημιουργήσουμε το δικό μας παράξενο βιβλίο όλοι μαζί! Υπεύθυνες δράσης: Ευαγγελία Μακρή, Βασιλική Μπρεδήμα

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7+)

Τρίτη 14 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Ποια είναι τα σπίτια των βιβλίων; Τι χρώμα έχουν; Τι μυρωδιά έχουν; Ποιοι μένουν στα σπίτια των βιβλίων; Tι ήχοι υπάρχουν στα σπίτια των βιβλίων; Εκδοτικοί οίκοι, τυπογραφεία, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες. Ένα βιβλίο μπορεί να κατοικεί στο σπίτι μου ή σε κάποιο άλλο σπίτι στη γειτονιά. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι, χωρίς ένα από αυτά τα «σπίτια», βιβλία δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν; Και, πόσο μένουν τα βιβλία σε κάθε σπίτι; Εξερευνούμε το χώρο όπου οικοδεσπότες είναι τα βιβλία κι εμείς φιλοξενούμενοι! Πώς θα ήταν η ιδανική βιβλιοθήκη και το ιδανικό βιβλιοπωλείο; Υπεύθυνη δράσης: Σταματία-Δήμητρα Δημοπούλου

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΓΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7+)

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 10:00-12:00 Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Το βιβλίο ως φορέας γνώσης. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, εικονογραφημένο με πληροφορίες. Το βιβλίο που με μαθαίνει να διαβάζω, να αναγνωρίζω, να μεγαλώνω. Βιβλία σε διαφορετικές «γλώσσες», βιβλία επιστημονικά, με πλανήτες, δεινόσαυρους, πειράματα. Βιβλία ταξιδιάρικα με χάρτες και καρτ ποστάλ απ’ όλο τον κόσμο. Βιβλία που «διαβάζονται»…αλλιώς (Braille). Υπεύθυνος δράσης: Νάσος Μάκιος

ΠΑΙΖΩ, ΑΚΟΥΩ, ΒΛΕΠΩ, ΜΥΡΙΖΩ, ΑΓΓΙΖΩ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4+)

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Μαθαίνουμε ν’ αγαπάμε τα βιβλία και να διασκεδάζουμε μαζί τους…ακόμα κι αν δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε και να γράφουμε! Το βιβλίο μπορεί να γίνει (και) παιχνίδι με τις λέξεις, τις εικόνες, τα χρώματα, τα σχήματα, τους ήχους. Παρατηρούμε, αγγίζουμε, μυρίζουμε, νιώθουμε και, τελικά, μαθαίνουμε να έχουμε τα βιβλία στη ζωή και την καθημερινότητά μας, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Υπεύθυνες δράσης: Έλενα Καλαφάτη, Γεωργία Τζήλου

ΑΛΦΑΒΗΤΟΔΕΤΕΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7+)

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Οι Αλφαβητοδέτες μάς συστήνουν το βιβλίο ως αντικείμενο, παιχνίδι και έργο τέχνης. Τα παιδιά θα γνωρίσουν διαφορετικές μορφές βιβλίων και θα ανακαλύψουν ότι οι ιστορίες δεν κρύβονται μόνο στις λέξεις, αλλά και στις εικόνες, στα σχήματα και στα υλικά. Στη συνέχεια θα γίνουν τυπογράφοι, εικονογράφοι και βιβλιοδέτες, θα πειραματιστούν με τις τέχνες του βιβλίου και θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το πιο παράξενο, πρωτότυπο και ευφάνταστο αλφαβητάρι της Γης! Υπεύθυνη δράσης: Μάγδα Σουλιώτη

ΑΝ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΤΑΝ ΧΑΟΤΙΚΗ… ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ! (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7+)

Δευτέρα 20 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Το εργαστήριο γνωριμίας με τον κόσμο της βιβλιοθηκονομίας. Μέσα από ένα σενάριο, όπου η βιβλιοθήκη είναι «χαοτική», τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν πώς θα οργάνωναν τα βιβλία, δημιουργώντας δικές τους κατηγορίες σε ομάδες. Σε μια μικρογραφία βιβλιοθήκης στο πάτωμα («Χάρτης της Γνώσης») ταξινομούν κάρτες με τίτλους και περιγραφές βιβλίων, ανακαλύπτουν τι σημαίνουν οι αριθμοί στις ράχες και παίζουν παιχνίδι παντομίμας, για να μαντέψουν είδη βιβλίων. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με τη δημιουργία μιας φανταστικής νέας κατηγορίας βιβλίων και με την απονομή πτυχίου εκκολαπτόμενου βιβλιοθηκονόμου. Υπεύθυνη δράσης: Γωγώ Πουλοπούλου, Έφη Πράτη

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 12+)

Τετάρτη 22 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Μπορεί μια ζωή δέκα, δώδεκα ή δεκαπέντε χρόνων να γίνει βιβλίο; Στο εργαστήριο οι έφηβοι γνωρίζουν την αυτοβιογραφική γραφή, όχι ως απλή καταγραφή γεγονότων, αλλά ως δημιουργική σύνθεση αναμνήσεων, τόπων, προσώπων, αντικειμένων και ιστοριών που τους έχουν διαμορφώσει. Μέσα από παιχνίδια ταυτότητας, σύντομα λογοτεχνικά αποσπάσματα και δημιουργικές ασκήσεις, κατασκευάζουν ένα μικρό βιβλίο σε έξι αυτοβιογραφικά «θραύσματα»: ένα αντικείμενο που τους θυμάται, έναν τόπο που κουβαλούν, μια στιγμή αλλαγής, όσα δεν φαίνονται σε μια φωτογραφία τους, μια ιστορία που άφησε ίχνος και ένα γράμμα προς τον μελλοντικό τους εαυτό. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με μια συλλογική σύνθεση με τίτλο «Το βιβλίο που είμαι». Υπεύθυνη δράσης: Άλκη Δίμιζα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 9+)

Πέμπτη 23 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Θα ταξιδέψουμε στον μαγικό κόσμο των βιβλίων μέσα από ένα βιωματικό και γεμάτο φαντασία εργαστήριο! Θα ανακαλύψουμε πώς οι ιστορίες μπορούν να γίνουν γέφυρες που μας ενώνουν, παίζοντας παντομίμα με αγαπημένους ήρωες και δημιουργώντας φανταστικούς αναγνώστες με ξεχωριστές περιπέτειες. Με ζωγραφιές, συνεργατικές αφηγήσεις και δραματοποίηση, θα συνθέσουμε τη δική μας μοναδική ιστορία, δίνοντας ζωή στις εικόνες και στις ιδέες μας. Υπεύθυνη δράσης: Σταυρούλα Γρουσουζάκου, Βίνα Μάλαμα

ΠΟΙΟΣ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ; – ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6+)

Τετάρτη 29 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Ποιος είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από ένα βιβλίο; Τι τον κάνει αστείο, γενναίο, περίεργο ή ξεχωριστό; Ποια νέα περιπέτεια μπορούμε να ζήσουμε μαζί του; Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, τα παιδιά συναντούν αγαπημένους λογοτεχνικούς χαρακτήρες και τους δίνουν κίνηση, φωνή και ζωή. Οι ιστορίες μπλέκονται, οι χαρακτήρες συναντιούνται και νέες αφηγήσεις γεννιούνται μέσα από τη φαντασία και τη συνεργασία. Ένα εργαστήριο έκφρασης και παιχνιδιού, που ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο των βιβλίων. Υπεύθυνη δράσης: Νατάσα Ταπάκη, Γρηγόρης Πιπερίδης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΗΣΑΥΡΟΣ (ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ)

Πέμπτη 30 Ιουλίου, 10:00-12:00 ǀ Παιδικό τμήμα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Όλοι οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, γιορτάζουν το τέλος της Καλοκαιρινής Εκστρατείας μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ΚΕ2027. Υπεύθυνες δράσης: Πάρρυ Λουμίτη, Μάγδα Σουλιώτη.