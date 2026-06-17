Καλαμάτα: Παρουσίαση του βιβλίου «Ταξίδι προς την ευτυχία»

Την παρουσίαση του βιβλίου «Ταξίδι προς την ευτυχία» της Δέσποινας– Νεφέλης Καπίτσινου θα φιλοξενήσει την Παρασκευή στις 7.30 μ.μ. ο πολυχώρος House by Phaos, Σφακτηρίας 18, στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την περιγραφή, πρόκειται για ένα βιβλίο που προσκαλεί τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αναζήτησης και εσωτερικής σύνδεσης, φωτίζοντας πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας που συχνά μένουν στο περιθώριο της καθημερινότητας.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συγγραφέας, «μερικές φορές το ταξίδι δεν είναι προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα».

Οπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία των εκδόσεων "Κονιδάρη", του House by Phaos και της Οδού Αγάπης, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.