Αύριο, Πέμπτη, το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Καλαμάτας και η Β΄ Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Καλαμάτας, με τη συνεργασία του Κέντρου Ημέρας για τη Μνήμη και την Ανοια, «Iasis», θα πραγματοποιήσουν καντάδα σε γειτονιές της Καλαμάτας.

Οι κανταδόροι θα ξεκινήσουν από την πλατεία Οθωνος στις 7 μ.μ. και θα μεταβούν στο Ιστορικό Κέντρο και στην πλατεία Υπαπαντής, με κατάληξη την πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Η μουσικοκοινωνική δράση με τίτλο «Έβγα στο παραθύρι σου…» αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και συνάντησης των ανθρώπων της πόλης μέσα από τη μουσική, το τραγούδι και τη ζωντανή παρουσία στον δημόσιο χώρο. Μέσα από μια συμβολική διαδρομή με καντάδες και μουσικές παρεμβάσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές επικοινωνίας, χαράς και συλλογικής έκφρασης. Βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμπερίληψης, η ενίσχυση της διαγενεακής επικοινωνίας, η καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης, η ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Με τη δράση αυτή αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών δομών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας πόλης ανοιχτής, φιλικής και συμπεριληπτικής για όλους. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.