Συναυλία για τα 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Οι Στέφανος Δαφνής και Φώντας Βερνίκος στις τρομπέτες, Νικόλαος Ανυφαντής στο κόρνο, Αναστάσιος Σταματόπουλος στο τρομπόνι και Σπύρος Δρογγίτης – Γιακουμέλος στην τούμπα, ερμήνευσαν με εξαιρετική δεξιοτεχνία και εκφραστικότητα έργα από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο, αποσπώντας τον ενθουσιασμό και το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού. Ξεχωριστή σημασία είχε η παρουσία του Αναστάσιου Σταματόπουλου, παλαιού μέλους της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, ο οποίος επέστρεψε στον τόπο όπου έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα, έχοντας πλέον καταξιωθεί ως επαγγελματίας μουσικός. Η πορεία του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ουσιαστικής προσφοράς της Φιλαρμονικής του Συλλόγου, η οποία επί δεκαετίες αναδεικνύει ταλέντα, καλλιεργεί μουσικές δεξιότητες και διαμορφώνει προσωπικότητες με ήθος, παιδεία και αγάπη για τον πολιτισμό. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ερμηνεία έργου του διακεκριμένου σαξοφωνίστα, συνθέτη και πανεπιστημιακού δασκάλου Αθανάσιου Ζέρβα.

Η στιγμή αυτή είχε έντονο συμβολισμό, καθώς στη σκηνή συναντήθηκαν δύο διαφορετικές διαδρομές με κοινή αφετηρία: τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Από τη μία πλευρά ένας καταξιωμένος επαγγελματίας μουσικός, από την άλλη ένας διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οι δύο από τον ίδιο θεσμό για να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής. Μια συγκυρία που ανέδειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη διαχρονική αξία και την παιδευτική δύναμη της Φιλαρμονικής. Στο τέλος της συναυλίας απονεμήθηκε στα μέλη του Athenean Brass Quintet αναμνηστική πλακέτα από τους πρώην προέδρους του Συλλόγου, Χαράλαμπο Παγάνη και Βασίλη Λύκο, ως ένδειξη εκτίμησης για την καλλιτεχνική τους προσφορά και τη συμμετοχή τους στους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας του Συλλόγου. Η επίσκεψη του κουιντέτου στα Φιλιατρά ολοκληρώθηκε με ένα εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής για τα μέλη της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Τα παιδιά και οι έφηβοι που στελεχώνουν τη Φιλαρμονική είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, να συζητήσουν με τους μουσικούς του κουιντέτου και να αντλήσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από ανθρώπους που υπηρετούν τη μουσική σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Πέρα από τις τεχνικές συμβουλές, οι συμμετέχοντες μίλησαν στους νεαρούς μουσικούς για την αξία της επιμονής, της συνέπειας, της υπομονής και της συστηματικής προσπάθειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η μουσική στην πνευματική και προσωπική ανάπτυξη κάθε νέου ανθρώπου.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.