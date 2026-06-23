Οι Bookmarkers στην Ξάνθη, με βιβλία, δώρα και γνώση

Σύμφωνα με το tomanifesto.gr με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας και την ενίσχυση ζωντανών κοινοτήτων μάθησης, οι Bookmarkers βρέθηκαν στις 17 Ιουνίου 2026 στην Ξάνθη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολεία και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής. Στο πλαίσιο της δράσης προσφέρθηκαν λογοτεχνικά βιβλία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκπαιδευτικός εξοπλισμός, ενώ αναδείχθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες που συνδέουν το βιβλίο με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή.

Σχολικές βιβλιοθήκες - Ζωντανοί πυρήνες γνώσης

Πρώτος σταθμός ήταν το Γυμνάσιο Σμίνθης, έπειτα από σχετικό αίτημα της σχολικής μονάδας. Οι Bookmarkers παρέδωσαν λογοτεχνικά βιβλία για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η βιβλιοθήκη για τους μαθητές της περιοχής.

Το σχολείο βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Ξάνθης, στον Δήμο Μύκης, και φιλοξενεί αποκλειστικά μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας, με έντονο το στοιχείο της διγλωσσίας και της καθημερινής χρήσης της πομακικής διαλέκτου. Σε μια περιοχή όπου δεν λειτουργεί Δημόσια Βιβλιοθήκη, η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί τη βασική πύλη πρόσβασης των μαθητών στον κόσμο του βιβλίου.

Παρά τους περιορισμένους πόρους, η σχολική κοινότητα έχει δημιουργήσει μια αξιόλογη βιβλιοθήκη με τίτλους κλασικής και σύγχρονης λογοτεχνίας, ιστορίας, μυθολογίας, τεχνών και ποίησης. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και προγράμματα φιλαναγνωσίας, ενώ φέτος οι μαθητές προχώρησαν ακόμη και στην έκδοση παραμυθιού σε γραφή Braille.

Το σχολείο αναπτύσσει σημαντική εξωστρέφεια μέσα από μαθητικά συνέδρια, εκδόσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και συνεργασίες με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα διαθέτει λαογραφικό μουσείο με σύστημα ξενάγησης μέσω QR codes και σχεδιάζει τη δημιουργία μουσείου καπνού.

Τη συζήτηση συντόνισαν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Bookmarkers Νίκος Α. Κούκης και η διευθύντρια του σχολείου Ζήνα Ματσούδη, παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα βιβλία και να ανταλλάξουν απόψεις για τη χαρά της ανάγνωσης.

Στη συνέχεια, οι Bookmarkers επισκέφθηκαν το 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης «Μέλπω Μερλιέ», όπου προσφέρθηκαν λογοτεχνικά βιβλία, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας πίνακας για την περαιτέρω αναβάθμιση της σχολικής βιβλιοθήκης.

Η μαθητική δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου, που εγκαινιάστηκε το 2021, αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και αποφοίτων. Ξεκινώντας από δωρεές ήδη από το 1978, διαθέτει σήμερα περίπου 800 τίτλους βιβλίων, ηλεκτρονικά καταγεγραμμένους, που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε διαδραστική συζήτηση ανάμεσα στον πρόεδρο των Bookmarkers, τον διευθυντή του σχολείου Αλέξανδρο Δημαρά, εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων και μαθητές που συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Κοινός στόχος είναι η επέκταση του δανεισμού στους μαθητές του Λυκείου και, σε δεύτερο χρόνο, η μετατροπή της σε μια ανοιχτή «βιβλιοθήκη της γειτονιάς».

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι μαρτυρίες των μαθητών, οι οποίοι ανέφεραν ότι η ενασχόλησή τους με τα βιβλία τους βοήθησε να γίνουν πιο υπεύθυνοι, δημιουργικοί και να αναπτύξουν βαθύτερη σχέση με τη γνώση.

Από τις υποτροφίες έως τα «εστιατόρια ποίησης»

Οι διευθύνσεις και οι εκπαιδευτικές κοινότητες των δύο σχολείων εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους Bookmarkers για τη στήριξη των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και προς τον εμπνευστή της πρωτοβουλίας, ιδρυτικό μέλος και νόμιμο εκπρόσωπο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, η συμβολή του οποίου κατέστησε δυνατή την υλοποίηση της δωρεάς.

Όπως επισημάνθηκε κατά τις επισκέψεις, η έμπρακτη στήριξη δράσεων που ενισχύουν την πρόσβαση των νέων στο βιβλίο και τη γνώση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε σχολικές κοινότητες που, παρά τις δυσκολίες, αναπτύσσουν αξιόλογες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Η επίσκεψη στην Ξάνθη συνεχίστηκε στο Ευπατρίδιον Ίδρυμα Εμμανουήλ και Ευαγγελίας Δημητράκη, έναν οργανισμό που επενδύει στην εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμό, στηρίζοντας την έρευνα, τις υποτροφίες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις.

Το Ίδρυμα φιλοξενεί βιωματικά προγράμματα για παιδιά, δράσεις φιλαναγνωσίας, αφήγησης και θεάτρου, ενώ διαθέτει εκθεσιακές ενότητες όπως η αναπαράσταση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων από LEGO, το Μουσείο Διοραμάτων Playmobil, η «Πολιτεία του Καραγκιόζη» και εκθέσεις φωτογραφίας και εικαστικών, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονες τεχνολογίες NFC και QR codes. Παράλληλα, προχωρά στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές.

Τελευταίος σταθμός ήταν το πολυβραβευμένο Βιβλιοπωλείο 2 των Θανάση Αθανασιάδη και Μαυρουδή Κουτσουρά, το οποίο έχει αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία της χώρας, καθώς και ο χώρος της Βασιλικής Στρώλη, η οποία έχει δημιουργήσει στην Ξάνθη ένα πρωτότυπο εργαστήρι φιλαναγνωσίας και δημιουργικής έκφρασης.

Μέσα από καινοτόμες δράσεις που αντιμετωπίζουν το βιβλίο ως εργαλείο καλλιέργειας ενεργών πολιτών, αλλά και μέσω των ιδιαίτερων «εστιατορίων ποίησης», όπου οι επισκέπτες «παραγγέλνουν» συγγραφείς και «πληρώνουν» με κείμενα, αναδεικνύεται μια διαφορετική προσέγγιση της ανάγνωσης και της συμμετοχής στον πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων συζητήθηκαν προοπτικές μελλοντικών συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας ότι η φιλαναγνωσία αποτελεί συλλογική υπόθεση και ότι οι κοινότητες που επενδύουν στο βιβλίο επενδύουν ταυτόχρονα στη γνώση, τη δημιουργικότητα και το μέλλον.