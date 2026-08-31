Φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά από σήμερα έως και τις 3 Σεπτεμβρίου

Αρχίζει σήμερα 31/08 το Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, με δράσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του μεγάλου Χανιώτη δημιουργού.

Το Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, το οποίο αποτελεί πλέον έναν σημαντικό και σταθερό πολιτιστικό θεσμό των Χανίων, διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και τον Παγκρήτιο Σύλλογο «Φίλοι Μίκη Θεοδωράκη». Οι δράσεις του θα πραγματοποιηθούν σε χώρους των Χανίων και του χωριού Γαλατά.

Μιλώντας για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, τόνισε πως πρόκειται για «έναν άνθρωπο παγκόσμιου κύρους, όχι μόνο για το μουσικό του έργο, αλλά και για τους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επισήμανε δε τη βαθιά σύνδεση του συνθέτη με τον τόπο, καθώς, όπως είπε, «ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε και ανδρώθηκε στα Χανιά και επέλεξε τον τόπο αυτό για την τελευταία του κατοικία. Όλοι εμείς οι θεσμικοί φορείς των Χανίων είχαμε και θα έχουμε την υποχρέωση να προβάλλουμε το έργο του και τη ζωή του».

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος του Φεστιβάλ, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική ολοκλήρωσης του Μουσείου Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στην πατρική οικία στον Γαλατά, επισημαίνοντας ότι το έργο, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για τον Μίκη Θεοδωράκη και την οικογένειά του.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, καλεί τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες, καθώς και τους επισκέπτες της πόλης, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του 12ου Φεστιβάλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας του Δήμου Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης και του Παγκρήτιου Συλλόγου «Φίλοι Μίκη Θεοδωράκη». Όπως τόνισε, η διοργάνωση αποτελεί έναν ουσιαστικό τρόπο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη και η επαφή του έργου του με την κοινωνία, αλλά και να αναδειχθεί η ιδιαίτερη σχέση του με τα Χανιά, τόπο που ο ίδιος επέλεξε για την τελευταία του κατοικία. «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διατηρήσουμε τη μνήμη του ζωντανή, την επαφή του με την κοινωνία και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ίδια του την επιθυμία να ταυτιστεί με τα Χανιά, τα οποία επέλεξε ως τελευταία του κατοικία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σημανδηράκης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάδειξη της σπουδαίας πολιτιστικής και κοινωνικής παρακαταθήκης του παγκόσμιου αυτού Έλληνα, επισημαίνοντας ότι οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, φιλοξενούνται σε πολλούς χώρους και αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ, το οποίο ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου «Φίλοι Μίκη Θεοδωράκη», Μαθιός Φραντζεσκάκης, είπε ότι «έρχεται να τιμήσει τον μεγάλο συνθέτη, για έναν ακόμη Σεπτέμβρη στον τόπο που ο Μίκης Θεοδωράκης επέλεξε για την αιώνια κατοικία του», σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Ο Κλασικός & ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης - 100+1 χρόνια από τη γέννησή του», στο Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη.

Αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου θεατρική παράσταση «Μίκης Θεοδωράκης - Ο δικός μας μουσικός», στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην Οικία Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Ετήσιο Μνημόσυνο Μίκη Θεοδωράκη στο Κοιμητήριο Γαλατά και θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας στο Μεγάλο Αρσενάλι και Κεντρική Εκδήλωση - Πολιτικό Μνημόσυνο στο Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η συναυλία «Ο Κώστας Μακεδόνας τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη», στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Παράλληλα, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, θα φιλοξενείται η έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης 1925-2026. Με την απόσταση του χρόνου», με φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια από τη ζωή και την πορεία του κορυφαίου συνθέτη. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ είναι ελεύθερη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ