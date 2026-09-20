eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026 19:15

Δήμος Οιχαλίας: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης

Γράφτηκε από την

Δήμος Οιχαλίας: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης

Navarino Agora

Τροποποιήσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα για το έργο αναβάθμισης κι εξοπλισμού υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης στον Δήμο Οιχαλίας, δημόσιας δαπάνης 90.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025, ενέκρινε το υπουργείο.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τη λήξη του έργου και την απόφαση ένταξης, “σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 5264/2025, ειδικού όρου σύμφωνα με τον οποίο ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει λάβει διαχειριστική επάρκεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) έως και 31 Δεκεμβρίου 2027

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων σε Μελιγαλά, Φίλια, Σιάμου. Προμήθεια εξοπλισμού γεώτρησης Κάτω Αμφιθέας Δωρίου. Εκσυγχρονισμό αντλιοστασίου ύδρευσης στην Καλλιρρόη και αναβάθμιση της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στο Χαλκιά.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις