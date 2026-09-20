Δήμος Οιχαλίας: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης

Τροποποιήσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα για το έργο αναβάθμισης κι εξοπλισμού υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης στον Δήμο Οιχαλίας, δημόσιας δαπάνης 90.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025, ενέκρινε το υπουργείο.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τη λήξη του έργου και την απόφαση ένταξης, “σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 5264/2025, ειδικού όρου σύμφωνα με τον οποίο ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει λάβει διαχειριστική επάρκεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) έως και 31 Δεκεμβρίου 2027

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων σε Μελιγαλά, Φίλια, Σιάμου. Προμήθεια εξοπλισμού γεώτρησης Κάτω Αμφιθέας Δωρίου. Εκσυγχρονισμό αντλιοστασίου ύδρευσης στην Καλλιρρόη και αναβάθμιση της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στο Χαλκιά.