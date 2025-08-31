Τα iPhone 17 αποκαλύπτονται στις 9 Σεπτεμβρίου

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα το μεγάλο της event για την παρουσίαση του iPhone 17, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Apple Park στο Cupertino της Καλιφόρνιας.

Η εκδήλωση έχει τον τίτλο «Awe dropping» και θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. ώρα Ειρηνικού (8 μ.μ. ώρα Ελλάδος).

Κατά την παρουσίαση, αναμένεται να αποκαλυφθεί το νέο iPhone 17 μαζί με την εισαγωγή νέων μοντέλων Apple Watch και πιθανώς άλλων προϊόντων όπως τα AirPods Pro 3. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις φέτος είναι το iPhone 17 Air, ένα εξαιρετικά λεπτό μοντέλο που πιθανώς θα έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, καθιστώντας το, το πιο λεπτό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ.

Ωστόσο, αυτή η λεπτότητα αναμένεται να έρθει με κάποιους συμβιβασμούς, όπως μειωμένη διάρκεια μπαταρίας και μία μόνο κάμερα. Όπως αναφέρει το gazzetta, το βασικό iPhone 17 ενδέχεται να διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών με ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης 120Hz, ενώ τα Pro μοντέλα θα έχουν αναβαθμισμένη σχεδίαση και δυνατότητες κάμερας, κρατώντας παράλληλα πιο premium χαρακτηριστικά και υψηλότερη τιμή.

Εκτός από τα τηλέφωνα, αναμένονται νέα Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 με μεγαλύτερη οθόνη και ταχύτερη φόρτιση, καθώς και η τρίτη γενιά του Apple Watch SE. Επιπλέον, η Apple ενδέχεται να παρουσιάσει τη νέα γενιά AirPods Pro 3, με βελτιώσεις στον ήχο και πιο κομψό σχεδιασμό. Η παρουσίαση αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της Apple και του καναλιού YouTube της εταιρείας, διεξάγοντας μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εκδηλώσεις της χρονιάς, με σημαντικές εξελίξεις στα smartphones, τα φορητά gadgets και την ευρύτερη τεχνολογία της Apple.