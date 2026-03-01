Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Ο 22χρονος στην προσπάθεια του να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε και αντικανονική αναστροφή.

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη ένας 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες, επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 197 χλμ./ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 22χρονος κινούνταν με 197 χλμ./ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ./ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει μάλιστα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε και αντικανονική αναστροφή.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο νεαρός στερούνταν και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: news247.gr