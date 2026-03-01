Παράταση ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η προθεσμία, που αφορούσε εμπόρους και παραγωγούς νωπών οπωροκηπευτικών, παρατείνεται για όλους τους κλάδους έως τις 13 Μαρτίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΝΟ και να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε τρία χρόνια. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί ή έχει παρέλθει τριετία από την τελευταία ανανέωση, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, η εγγραφή στο Μητρώο απενεργοποιείται.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας (Λακωνικής 87, Καλαμάτα) στα τηλέφωνα 27213 66521 και 27213 66524, καθώς και στα email gkoutsouli@pe-messinias.gr και akrassakopoulos@pe-messinias.gr.