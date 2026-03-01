Κολωνός: Ως βασικός ύποπτος αντιμετωπίζεται ο σύζυγός της 31χρονης εγκύου (βίντεο)

Σε εξέλιξη παραμένει το θρίλερ με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου που βρισκόταν σχεδόν στον 4ο μήνα κύησης, η οποία βρέθηκε χθες μισή ώρα μετά τις τρεις το μεσημέρι, νεκρή στο σπίτι της με τραύμα στο κεφάλι, επί της οδού Καλλικρατίδου στον Κολωνό.

Την άτυχη γυναίκα φέρεται να την βρήκε ο διανομέας 38χρονος σύζυγός της γυρνώντας στο σπίτι και να κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν πως ήταν νεκρή και κάλεσαν την Αστυνομία και με την σειρά τους κάλεσαν ιατροδικαστή στο σημείο.

Εκείνος διαπίστωσε πως το τραύμα στο κεφάλι της δεν συμβαδίζει με πτώση από σκάλα, όπως ισχυρίστηκε ο σύζυγος, ενώ είχε και έναν μώλωπα και έτσι ο 38χρονος προσήχθη από τους αστυνομικούς στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού.

Στην πορεία, την έρευνα την ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και ο 38χρονος παρότι εξεταζόταν όλη τη νύχτα, αρνούνταν πεισματικά ότι έχει σχέση με τον θάνατό της και ισχυριζόταν πως απλά την βρήκε έτσι.

Οι αστυνομικοί όμως δεν έχουν πειστεί και έτσι εξερευνήθηκε εκ νέου ο χώρος και σήμερα το πρωί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον ιατροδικαστή και με αυτή να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία, μέχρι να παραδοθεί και το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής που αναμένεται να γίνει αύριο.

Από την προανάκριση έχει προκύψει πως υπήρχαν και ζητήματα καταχρήσεων στο ζευγάρι όπως και τσακωμοί με φραστικές αντεγκλήσεις, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο προηγούμενο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

