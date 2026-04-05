Σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού το PlayStation 6 - Φως σε κόστος παραγωγής και τεχνικά χαρακτηριστικά

Το PlayStation 6 φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, με νέες διαρροές να ρίχνουν φως στο κόστος παραγωγής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συνολική στρατηγική της Sony για την επόμενη γενιά gaming.

Σύμφωνα με τον γνωστό hardware leaker KeplerL2, το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής (Bill of Materials) της κονσόλας ανέρχεται περίπου στα 760 δολάρια ανά μονάδα. Παρά το υψηλό αυτό ποσό, η Sony εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει το PS6 στην αγορά σε τιμή κοντά στα 699 δολάρια, ακολουθώντας μια στρατηγική πώλησης κάτω του κόστους. Η πρακτική αυτή δεν είναι νέα για τη βιομηχανία, καθώς επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν έσοδα μέσω υπηρεσιών, συνδρομών και πωλήσεων ψηφιακού περιεχομένου.

Η Sony έχει υιοθετήσει παρόμοια προσέγγιση και στο παρελθόν, με το PlayStation 3 και το PlayStation 5 να διατίθενται αρχικά με μικρό ή και αρνητικό περιθώριο κέρδους, σε αντίθεση με το PlayStation 4 που αποτέλεσε εξαίρεση. Αντίστοιχα, η Microsoft έχει ακολουθήσει παρόμοια τακτική με κονσόλες όπως το Xbox Series X, ενώ η Nintendo διατηρεί μια διαφορετική στρατηγική, επιδιώκοντας άμεση κερδοφορία από τις συσκευές της, όπως συνέβη με το Nintendo Switch. Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την αποθήκευση. Αν και αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις για ενσωμάτωση SSD χωρητικότητας 2TB με τεχνολογία PCIe Gen5, οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι η Sony προσανατολίζεται σε λύση 1TB. Η απόφαση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με τον περιορισμό του κόστους, αλλά και με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών συμπίεσης δεδομένων.

Ειδικότερα, το PS6 αναμένεται να ενσωματώνει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η συμπίεση νευρωνικών υφών, που επιτρέπουν τη σημαντική μείωση του μεγέθους των παιχνιδιών. Η τεχνολογία αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει τις απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο και μνήμη, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση σε απαιτητικά γραφικά χαρακτηριστικά όπως το ray tracing και το path tracing. Παράλληλα, όπως αναφέρει το gazzetta, η νέα κονσόλα ενδέχεται να ακολουθήσει πιο έντονα τη στροφή προς το ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει χωρίς ενσωματωμένο οπτικό δίσκο, με τη μονάδα να προσφέρεται ως προαιρετικό αξεσουάρ. Η επιλογή αυτή ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης, όπου οι ψηφιακές αγορές κυριαρχούν. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις τοποθετούν την κυκλοφορία του PlayStation 6 προς τα τέλη του 2027.

Ωστόσο, παράγοντες όπως η αυξημένη ζήτηση για hardware που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και πιθανές ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο το κόστος όσο και την τελική ημερομηνία διάθεσης.