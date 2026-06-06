Τη νέα της ιστοσελίδα παρουσίασε η People, με στόχο την πληρέστερη ανάδειξη των τεχνολογικών λύσεων και της τεχνογνωσίας της σε βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Η νέα ψηφιακή παρουσία της εταιρείας έχει ως κεντρικό άξονα την πλατφόρμα Omni, https://people-t.com/

η οποία αποτελεί τη βασική τεχνολογική λύση του οικοσυστήματος της People. Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι εφαρμογές της εταιρείας σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, το λιανεμπόριο, τα FMCG, η γεωργία, οι κατασκευές και άλλοι κλάδοι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλατφόρμα Omni έχει σχεδιαστεί ώστε να ενοποιεί λειτουργίες, δεδομένα, εμπλεκόμενους φορείς και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση της επιχειρησιακής εικόνας, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση της αποδοτικότητας των οργανισμών που τη χρησιμοποιούν.

Ο συνιδρυτής και Senior Executive της People, Σωτήρης Πτωχός, δήλωσε ότι η νέα ιστοσελίδα αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια την ταυτότητα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Ο ίδιος σημείωσε ότι, με την Omni στον πυρήνα του οικοσυστήματος της People, ενοποιείται η τεχνογνωσία από διαφορετικούς κλάδους σε μια συνεκτική εμπειρία, δίνοντας σε οργανισμούς και συνεργάτες τη δυνατότητα να απλοποιούν διαδικασίες και να λαμβάνουν πιο αποτελεσματικές αποφάσεις.

Η νέα ιστοσελίδα παρουσιάζει τις λύσεις της People ανά κλάδο δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και μέσων, οργάνωσης μεταφορικού έργου, ορατότητας κατά τη μεταφορά, παρακολούθησης της ψυχρής αλυσίδας, συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ομάδων πεδίου.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στη βελτιστοποίηση της εμπορικής εκτέλεσης, με δυνατότητες όπως route-to-market analytics, live ETA, ePOD, ορατότητα στη διανομή και λύσεις last-mile delivery. Οι λύσεις αυτές ενοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Omni, με στόχο τη διαλειτουργικότητα, την επεκτασιμότητα και τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα.

Η νέα ιστοσελίδα παρουσιάζει επίσης το όραμα, τις αξίες και τη στρατηγική τεχνολογικής εξέλιξης της People, η οποία τοποθετείται στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επιχειρησιακής αναβάθμισης.