Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας: Συστάσεις για τον προληπτικό έλεγχο

Σαράντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (ΕΕΜ), η οποία συνέβαλλε καθοριστικά στην ενημέρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Σε μία εποχή που η νόσος ήταν σχεδόν ταμπού και οι γυναίκες συχνά σιωπούσαν υπό το βάρος του στίγματος, η δράση της Εταιρείας άνοιξε νέους δρόμους, άλλαξε νοοτροπίες και ενίσχυσε την έγκαιρη διάγνωση.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από την ίδρυση της Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε με την επί 30 χρόνια πρόεδρό της, δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα, ε. καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, χειρουργός-γυναικολόγος, μαστολόγος-ογκολόγος, εθνικός εκπρόσωπος στην ΕΕ για τον καρκίνο του μαστού και τα κέντρα μαστού.

Η κ. Μουζάκα αναφέρεται στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο του μαστού, τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, ποιες ειδικότητες γιατρών είναι ειδικές για τον μαστό και τον έλεγχο της μαστογραφίας, αλλά και για την επιστημονική και κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.

Οι συστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας για τον προληπτικό έλεγχο

«Ο προληπτικός μαστολογικός έλεγχος εξαρτάται από την ηλικία στην οποία βρίσκεται η γυναίκα. Συνήθως θα πρέπει να αρχίζει γύρω στην ηλικία των 35 ετών και άνω, εφόσον δεν υπάρχει βεβαρημένο ιστορικό καρκίνου του μαστού στην οικογένεια. Επί βεβαρημένου κληρονομικού ιστορικού, ιδίως από τη μητέρα, τότε μπορεί να αρχίσει και νωρίτερα, όπως π.χ. εάν η μητέρα εμφάνισε καρκίνο του μαστού στην ηλικία των 40 ετών, τότε η κόρη θα πρέπει να αρχίσει τον έλεγχο από την ηλικία των 30 ετών.

Ο προληπτικός έλεγχος από 35 ετών και άνω θα πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα και με τις συστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, τη λεπτομερή λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση με ψηλάφηση των μαστών και των μασχαλιαίων περιοχών, τη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα των μαστών.

Εάν σε οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές εξετάσεις υπάρξει κάποια μικρή αμφιβολία για οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να υποβληθεί και σε μαγνητική μαστογραφία. Ακόμη, εάν η γυναίκα έχει πυκνό μαστό και δεν έχει υποβληθεί σε ψηφιακή τομοσύνθεση, αλλά στη γνωστή μας ψηφιακή μαστογραφία, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε και σε αυτήν την γυναίκα, για να μην ξανά ακτινοβοληθεί, να κάνει συμπληρωματικά μία μαγνητική μαστογραφία και από την επόμενη εξέτασή της θα πρέπει, εφόσον έχει πυκνό μαστό, να υποβάλετε σε μαστογραφία ψηφιακής τομοσύνθεσης.

Σχετικά με την ηλικία που πρέπει να γίνεται η πρώτη μαστογραφία η μαγική λέξη είναι εξαρτάται. Από την ηλικία, το κληρονομικό της ιστορικό, το εάν έχει κάνει το πρώτο της παιδί σε νεαρή ηλικία, διότι ο μαστός ωριμάζει μετά την πρώτη τελειόμηνη εγκυμοσύνη και ακόμη περισσότερο εάν πρόκειται να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση, με διέγερση ωοθηκών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει η γυναίκα να υποβληθεί σε πλήρη μαστολογικό έλεγχο πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της εξωσωματικής».

Ποιοι γιατροί είναι ειδικοί για τον μαστό και ποιοι πρέπει να ελέγχουν τις μαστογραφίες;

«Ειδικοί για τον μαστό γιατροί είναι ασφαλώς αυτοί που έχουν εξειδικευτεί στη Μαστολογία. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, θα πρέπει να είναι χειρουργικής ειδικότητος, όπως γυναικολόγοι ή γενικοί χειρουργοί, με εξειδίκευση στη Μαστολογία. Αυτό όμως που ψηφίστηκε από 47 χώρες και εγκρίθηκε με ποσοστό 94% στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας, που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023 στη Ρόδο, είναι ότι η Μαστολογία πρέπει να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα, όπως είναι π.χ. η Ουρολογία, για να πάψουν να υπάρχουν και οι "μαστολογούντες" γιατροί.

Μετά από αυτήν την απόφαση του Συνεδρίου της Ρόδου, δόθηκε τιμής ένεκεν από τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας η εντολή στην πρόεδρο του Συνεδρίου να συνεργαστεί με το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας ώστε να προχωρήσει το θέμα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι στο πλαίσιο αυτό.

Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας αυτή σε σχέση με τη μαστογραφία. Ασφαλώς η μαστογραφία είναι ακτινολογική εξέταση και στην Αθήνα τουλάχιστον -που έχω προσωπική άποψη- έχουμε αρκετούς και πολύ καλούς ακτινολόγους για τη μαστογραφία. Όμως, την ανάγνωσή της θα πρέπει να κατέχουν πολύ καλά και οι μαστολόγοι. Θα πρέπει να μπορούν να διαβάσουν οι ίδιοι τη μαστογραφία και όχι να εξαρτώνται μόνον από τη γνωμάτευση του ακτινολόγου, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ακτινολόγοι είναι άνθρωποι και όσο εξειδικευμένοι και να είναι υπάρχει η πιθανότητα σε κάποια γυναίκα να τύχει να διαφύγει κάτι. Εάν έχει, λοιπόν, διαφύγει από τον ακτινολόγο και διαφύγει και από τον μαστολόγο, και το εύρημα αυτό αντιστοιχεί σε καρκίνο, τότε είναι εις βάρος της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια θα αντιμετωπιστεί σε ποιο προχωρημένο στάδιο της νόσου και δυστυχώς τελικά θα καθίσουν παρέα και οι δύο ιατροί στο σκαμνί της Δικαιοσύνης».

Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας και η προσφορά της στην κοινωνία

Η κ. Μουζάκα εξηγεί πώς ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

«Με εντολή του αείμνηστου καθηγητή από το Στρασβούργο, ιδρυτή και προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας, Charles Marie Gros, δίπλα στον οποίον εξειδικεύθηκα επί διετία, με υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως στη Μαστολογία, επέστεψα στην Ελλάδα για να ιδρύσω με τον καθηγητή μου τότε της Γυναικολογίας, τον αείμνηστο σήμερα Βασίλειο Κουτήφαρη, την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, γεγονός το οποίο επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 1979, για αυτό και εορτάζουμε στις 4 Οκτωβρίου τα 45 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας.

Το έργο το οποίο επιτελεί επί 45 χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας είναι πολύ αξιόλογο, επιστημονικό και κοινωνικό, και συνοψίζεται στα εξής:

Στο επιστημονικό έργο της περιλαμβάνονται επιστημονικές εκδηλώσεις για ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και έχει πραγματοποιήσει 14 Πανελλήνια Συνέδρια Μαστολογίας και 5 Διεθνή, εκ των οποίων τα 2 Παγκόσμια. Έχει ιδρύσει υπό την αιγίδα της SIS από το 2009 την Ελληνική Σχολή Μαστολογίας, στην οποία εκπαιδεύονται ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με τον μαστό.

Στον δε κοινωνικό τομέα ασχολείται με την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού με εκλαϊκευμένες ομιλίες και την επομένη πραγματοποιεί δωρεάν εξετάσεις μαστού της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, όπου κληθεί. Έχει ιδρύσει και το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης γυναικών με καρκίνο του μαστού και των μελών των οικογενειών τους "Έλλη Λαμπέτη" από το 2002».

Το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, θα εορτασθούν τα 45 χρόνια ζωής και προσφοράς της Εταιρείας με Gala Dinner, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α', του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου και της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ