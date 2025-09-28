Η ινσουλινοαντίσταση συνδέεται με διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά

Όλοι έχουμε ακούσει ή έχουμε διαβάσει, έστω και σε πηχυαίους τίτλους την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά λίγοι γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Η ομότιμη καθηγήτρια Παθολογίας Μεταβολικών Νοσημάτων του ΕΚΠΑ και καθηγήτρια Παθολογίας Μεταβολικών Νοσημάτων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη εξηγεί στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου με απλά λόγια τι ακριβώς είναι η ινσουλινοαντίσταση, πώς την εντοπίζουμε και πώς την αντιμετωπίζουμε.

«Η αντίσταση στην ινσουλίνη, ή ινσουλινοαντίσταση είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα μυϊκά, λιπώδη και ηπατικά κύτταρα του σώματός μας δεν ανταποκρίνονται σωστά στη δράση της ινσουλίνης, η οποία είναι η ορμόνη που βοηθά τη μεταφορά της γλυκόζης από το αίμα στα κύτταρα του οργανισμού, προκειμένου να έχουμε ενέργεια. Η ανεπαρκής μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρα μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα κόπωσης, χωρίς απαραίτητα κάποιος να έχει κοπιαστική και πολυάσχολη καθημερινότητα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ινσουλινοαντίσταση οδηγεί σε υπερβολική παραγωγή ινσουλίνης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας λίπους, ειδικά γύρω από την μέση, από ό,τι σε κανονικές συνθήκες και συνέπεια όλης αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση του σωματικού βάρους. Η αυξημένη περίμετρος μέσης είναι συχνά ενδεικτική της ύπαρξης αντίστασης στην ινσουλίνη. Επιπλέον, πόνοι στους μύες και στις αρθρώσεις, εναλλαγές στη διάθεση, διαταραχές στη λειτουργία του γαστρεντερικού και δερματικές αλλοιώσεις π.χ. σκουρόχρωμες περιοχές στον λαιμό, στις μασχάλες και στους βουβώνες, συνδέονται άμεσα με την αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει την παραγωγή ορμονών και να προκαλέσει ακμή και αύξηση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο και το σώμα». Αν κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό και να κάνει ειδικές εξετάσεις, που είναι η καμπύλη γλυκόζης, αναφέρει η κ. Χατζηαγγελάκη και τονίζει ότι το πρόβλημα εάν εντοπιστεί θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί.

Πρόληψη με υγιεινή διατροφή και άσκηση

«Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι μια σοβαρή μεταβολική διαταραχή και αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως διαβήτης τύπου 2, καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο και να θέσει την υγεία μας σε κίνδυνο. Είναι σημαντικό λοιπόν τα άτομα που παρουσιάζουν αντίσταση στην ινσουλίνη να προχωρήσουν αρχικά σε γενικές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Μια υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με τακτική άσκηση είναι απαραίτητα για την πρόληψη και τη διαχείριση της κατάστασης. Όσον αφορά τη διατροφή προτείνεται αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών (προτιμούμε ολόκληρα φρούτα σε σύγκριση με τους χυμούς), κατανάλωση πρωτεϊνών για διατήρηση της μυϊκής μάζας, κατανάλωση υγιών λιπών, φυσικά ενυδάτωση, μικρά και συχνά γεύματα για να διατηρούμε σταθερά τα επίπεδα της γλυκόζης, και αποφυγή επεξεργασμένων τροφίμων. Ας θυμόμαστε πως κάθε βήμα προς μια υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με την άσκηση (ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη) και τη διαχείριση του στρες (το στρες επηρεάζει την αντίσταση στην ινσουλίνη) είναι και ένα βήμα προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής».