Λούβρο: Εκατοντάδες εκθέματα καταστράφηκαν από διαρροή νερού

Διαρροή νερού στο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού του μουσείου του Λούβρου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες εκθέματα.

«300 έως και 400 έργα» υπέστησαν ζημιές από διαρροή νερού που σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο μουσείο του Λούβρου, δήλωσε ο αναπληρωτής διαχειριστής του μουσείου, Φράνσις Στάινμποκ, χαρακτηρίζοντάς τα ως «περιοδικά Αιγυπτιολογίας» και «επιστημονική τεκμηρίωση» που χρησιμοποιούν οι ερευνητές.

Τα κατεστραμμένα αντικείμενα προέρχονται από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα και είναι «εξαιρετικά χρήσιμα», αλλά «καθόλου μοναδικά», πρόσθεσε ο Στάινμποκ.

«Δεν έχουν πληγεί αντικείμενα κληρονομιάς από αυτή τη ζημιά», είπε, προσθέτοντας ότι «προς το παρόν δεν έχουμε μη αναστρέψιμες και οριστικές απώλειες σε αυτές τις συλλογές».

Το περιστατικό έπεται της κινηματογραφικής ληστείας τον Οκτώβριο, κατά την οποία τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο πιο επισκέψιμο μουσείο τέχνης στον κόσμο κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλέβοντας κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις επτά λεπτά πριν διαφύγουν με σκούτερ, προκαλώντας συζήτηση για τις παλαιωμένες υποδομές του μουσείου.

Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί εσωτερική έρευνα για τη διαρροή του Νοεμβρίου, η οποία προκλήθηκε από το άνοιγμα μιας βαλβίδας στο σύστημα θέρμανσης και αερισμού, με αποτέλεσμα να περάσει νερό μέσα από την οροφή της πτέρυγας Μολιέν, όπου φυλάσσονταν τα βιβλία.

Το «εντελώς παρωχημένο» σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για μήνες και προγραμματίζεται να αντικατασταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026, πρόσθεσε ο διαχειριστής του μουσείου.

Όσον αφορά τα έργα, «θα στεγνώσουν, θα σταλούν σε βιβλιοδέτη για αποκατάσταση και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα ράφια», συμπλήρωσε.

Στα τέλη Νοεμβρίου, το Λούβρο ανακοίνωσε επίσης ότι θα αυξήσει τις τιμές εισιτηρίων για τους περισσότερους μη Ευρωπαίους επισκέπτες, πράγμα που σημαίνει ότι Αμερικανοί, Βρετανοί και Κινέζοι τουρίστες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να πληρώσουν 32 ευρώ για την είσοδο.

Το μουσείο δήλωσε στο AFP ότι η αύξηση κατά 45% αποσκοπεί στην ενίσχυση των ετήσιων εσόδων έως και 23 εκατομμύρια δολάρια, για να χρηματοδοτηθούν βελτιώσεις στις υποδομές του πολιτιστικού ιδρύματος.

Το Λούβρο είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο, υποδεχόμενο 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 69% προέρχεται από το εξωτερικό.

Πηγή: news247.gr