Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Μικροβιακή αντοχή: Ο ΠΟΥ καλεί σε αντίδραση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για την έλλειψη νέων τεστ και θεραπειών για την καταπολέμηση της αυξανόμενης διάδοσης βακτηριακών λοιμώξεων που έχουν αντοχή στα φάρμακα.

Ο ΠΟΥ αναφέρει πως η μικροβιακή αντοχή (AMR), ιδιαίτερα η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για την παγκόσμια δημόσια υγεία και θεωρείται υπεύθυνη για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο.

Σε δύο εκθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η εν λόγω υπηρεσία του ΟΗΕ υπογραμμίζει πως η καταχρηστική και υπερβολική χρήση αντιβακτηριακών φαρμάκων στους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά είναι ο κύριος παράγοντας της αντοχής στα φάρμακα και ότι η AMR παρατηρείται περισσότερο στις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι, μέχρι το 2050, 39 εκατομμύρια θάνατοι θα οφείλονται στην αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα.

Η μικροβιακή αντοχή «επιδεινώνεται, όμως ο αριθμός νέων θεραπειών και η ανάπτυξη νέων μέσων διάγνωσης είναι ανεπαρκείς για να καταπολεμηθεί η διάδοση των βακτηριακών μολύνσεων που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα», προειδοποιεί η Γιουκίκο Νακατάνι, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΠΟΥ.

«Χωρίς αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη και χωρίς στοχευμένες προσπάθειες ώστε τα νέα προϊόντα και τα υφιστάμενα προϊόντα να φθάνουν σ' αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, οι ανθεκτικές στα φάρμακα λοιμώξεις θα συνεχίσουν να διαδίδονται», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ ορίζει την AMR ως την αδυναμία μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί και παράσιτα) να ανταποκριθούν στα αντιμικροβιακά φάρμακα, περιλαμβανομένων των αντιβιοτικών, των αντιιικών και των αντιμυκητιασικών.

Το 2023, ο ΠΟΥ είχε καταγράψει 97 αντιβακτηριακά φάρμακα σε φάση κλινικής ανάπτυξης, δηλαδή δοκιμής στον άνθρωπο. Ο αριθμός αυτός έχει πλέον πέσει στο 90, προειδοποιεί ο ΠΟΥ, επικαλούμενος «μια διπλή κρίση: τη σπανιότητα και την έλλειψη καινοτομίας».

«Από τα 90 αντιβακτηριακά που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, μόνο 15 μπορούν να θεωρηθούν καινοτόμα», προσθέτει ο οργανισμός.

Όσον αφορά τα προκλινικά ερευνητικά προγράμματα (πριν από τις δοκιμές στον άνθρωπο), περίπου 232 βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως το 90% των 148 επιχειρήσεων που εμπλέκονται σ' αυτά είναι μικρές δομές με λιγότερους από 50 εργαζομένους, πράγμα που, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αποκαλύπτει τον «εύθραυστο χαρακτήρα» του οικοσυστήματος της ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης.

Έτσι ο οργανισμός καλεί να γίνουν περισσότερες επενδύσεις και να υπάρξουν νέα μοντέλα χρηματοδότησης για να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνες στους τομείς των αντιβακτηριακών και της διάγνωσης.

Τέλος ο ΠΟΥ καλεί τους ερευνητές να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα τους για την αντιβακτηριακή δραστηριότητα ώστε να ευνοηθεί η συνεργασία, να προσελκυθούν επενδύσεις και να επιταχυνθεί η καινοτομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ