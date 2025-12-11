Ν. Ανδρουλάκης: Η κοινωνία σήμερα χρειάζεται προσκήνιο, καθαρές κουβέντες, σχέδιο, προοπτική

Δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά, τους είπα τις απόψεις μας. Λαϊκισμός ξέρετε τι είναι; Να πηγαίνεις στον καθένα και να του λες ό,τι θέλει να ακούσει. Προσωπικά δεν το κάνω αυτό. Ας πάνε ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να μιλήσουν με τον απλό κόσμο, που αγωνιά και είναι απελπισμένος»,ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις επικρίσεις που δέχθηκε από την κυβέρνηση για την χθεσινή του επίσκεψη στα μπλόκα των αγροτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε χθες το βράδυ στην εκπομπή " στο Κέντρο» της ΕΡΤ όπου χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Εξήγησε ότι το κοινωνικό σύνολο είναι στο πλευρό του αγροτικού κόσμου και συμμερίζεται το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας, καθώς βλέπουν τα ελληνικά προϊόντα να φτάνουν στο ράφι τους ως και 15 φορές ακριβότερα από την τιμή διάθεσης στο χωράφι και επιπλέον βιώνουν την ερήμωση της υπαίθρου.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέπτυξε τις προτάσεις του Κινήματος για την μείωση του κόστους παραγωγής όπου περιλαμβάνονται:

-θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

-καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

-ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Όταν ρωτήθηκε για το κλείσιμο δρόμων, ανέφερε πως «οι κινητοποιήσεις έχουν το όριο διαχείρισης της ανάγκης, δηλαδή: Ήμασταν στο δρόμο στην Καρδίτσα, υπήρχε ένα αυτοκίνητο που είχε ένα σοβαρό ζήτημα, τους άφησαν και περάσανε. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία, για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα για να μην μπει ο κόσμος σε μια ταλαιπωρία, άρα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια».

«Αλλά να θέλει η κυβέρνηση να μην τους δώσει τίποτα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό, για να πάνε στο σπίτι τους χωρίς την αξιοπρέπεια, χωρίς την προοπτική και την ελπίδα της επόμενης μέρας, νομίζω αυτό δεν το θέλει κανένας Έλληνας πολίτης, ακόμη κι αυτοί που έχουν ταλαιπωρηθεί» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έδειξε ανικανότητα και σημείωσε τα αδιέξοδα της αγροτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

«Γιατί δεν έχει αναθεωρηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ; Πόσα χρόνια το λέει η κυβέρνηση; Από τότε που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός το 2019 και οι άνθρωποι παραμένουν σε ομηρία, χωρίς να ξέρουν τι αποζημιώνεται από τις κλιματικές επιπτώσεις, τι θα πάρουν και πότε θα το πάρουν» τόνισε .Πρότεινε να προκύπτουν οι διοικήσεις σε ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού και με πενταετή θητεία ώστε «να μην είναι ούτε ο ΕΛΓΑ, ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ρουσφετομάγαζο. 'Αλλαξε έξι διοικήσεις ο Πρωθυπουργός και δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα. Ποιο είναι το σκάνδαλο; Ότι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι μη παραγωγοί έκλεβαν τα χρήματα των παραγωγών», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Επανέλαβε την πρόταση του προς τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86.

«Το ΠΑΣΟΚ βάζει προτεραιότητα στη συνταγματική αναθεώρηση το άρθρο 86, το οποίο ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί συνεχώς, για να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» υπογράμμισε υπενθυμίζοντας ότι εμπόδισε να ερευνήσει η δικαιοσύνη τυχόν ευθύνες των υπουργών Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Κ. Καραμανλή για τη σύμβαση της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο απορρίπτοντας με την κυβερνητική πλειοψηφία τις προανακριτικές επιτροπές βάσει των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επίσης σχολίασε τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών επισημαίνοντας: «Αποκαλύπτω τις υποκλοπές και μου γίνεται μια επίθεση ηθικής απαξίωσης από κουκουλοφόρους του διαδικτύου και φιλικά μέσα της Νέας Δημοκρατίας. Το τι άκουσα για να δικαιολογήσουν το παρακράτος, το θυμάστε καλύτερα από εμένα. Με κατηγορούσαν ως εμμονικό, -γιατί ναι είμαι εμμονικός με την ποιότητα της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- και πως "κάτι κρύβω" ενώ σε εμένα δεν ενεργοποιήθηκε το Predator, δεν πήραν υλικό, πήγα στη δικαιοσύνη λόγω απόπειρας του Predator. Και τώρα στο δικαστήριο ακούμε από κατηγορούμενους ότι είχαν τις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν τη συνεδρίαση. Τraining στον αχυράνθρωπο της Krikel. Μάλιστα μετά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή, υπάρχει sms που κατέθεσε ο ίδιος στο δικαστήριο: "Μπράβο, καλά τα είπες". 'Αρα ήξεραν οι κύριοι αυτοί του σκοτεινού παρακράτους και τι έγινε μέσα στην εξεταστική επιτροπή».

Σχετικά με τις εξελίξεις αναφορικά με το πρόγραμμα SAFE και την απόρριψη του ελληνικού σχεδίου, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για κυβερνητική προχειρότητα:

«Βγαίνει ο κ. Δένδιας το καλοκαίρι και λέει κερκόπορτα, το απαξιώνει. Μετά από λίγο λένε θα μπούμε με 700 εκατομμύρια ευρώ. Μετά κάνουν διαρροή ότι θα ζητήσουν 2.9 δισ. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι επί της ουσίας μας απέρριψαν την πρόταση διότι αυτά τα αδιάθετα που έλεγαν πως θα παίρναμε, δεν υπάρχουν, διότι έχει καλυφθεί πλήρως το πρόγραμμα των 150 δισ. ευρώ; Ακόμη και η Κύπρος που είναι μια πολύ μικρότερη χώρα από εμάς, θα πάρει 1,1 δισ. κι εμείς 780 εκατομμύρια, για τα οποία περιμένουν βελτιωμένο σχέδιο».

«Πρέπει να κάνουμε τομές και μεταρρυθμίσεις για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί σε άλλη περίπτωση ο κόσμος θα πιστέψει σε μεσσίες, που στο τέλος θα τους πάνε σε νέες καταστροφές. Η παρουσία του κ. Τσίπρα με αυτόν το χαρακτήρα κρίθηκε το 2015. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει αυτόν τον ρόλο. Τώρα έχουν βρεθεί κάποιοι άλλοι. Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ και στόχος του ήταν να το κλείσει. Δεν τα κατάφερε. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε και έχει μια σοβαρή και ισχυρή προοπτική. Μετά έκανε ό,τι μπορούσε για να διαλύσει το κόμμα του. Τα κατάφερε. 'Αρα εδώ μιλάμε για πρακτικές παρασκηνίου. Ξέρετε ο καθένας από εμάς, αν θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου πρέπει να έχει και μια ανάλογη εμπειρία του τι χρειάζεται η κοινωνία σήμερα. Η κοινωνία σήμερα χρειάζεται προσκήνιο, καθαρές κουβέντες, σχέδιο, προοπτική, συγκεκριμένες λύσεις», τόνισε σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και απέρριψε τη προοπτική κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Αντίπαλος ενός κόμματος είναι αυτός που του κάνει εκλογική ζημιά. Το μόνο κόμμα στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να της αποσπάσει ένα μεγάλο εκλογικό ακροατήριο είναι το ΠΑΣΟΚ, κανένα άλλο. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, για αυτό βλέπετε όλη αυτήν την πολεμική εις βάρος μου και εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θέλουν άλλο προγραμματικό κόμμα» σημείωσε και κάλεσε τους πολίτες που εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία να αναλογιστούν:

«Περνούν καλύτερα με αυτήν την κυβέρνηση, όταν τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 50%, όταν πληρώνουμε τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη; Όταν έχουμε από τα μεγαλύτερα ποσοστά ακρίβειας. Όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική μας δύναμη και είμαστε προτελευταίοι στην Ευρώπη. Μπορούμε να έχουμε και σταθερότητα και προοπτική και πολιτική αλλαγή».

Και κατέληξε:

«Το 75% του ελληνικού λαού λέει ότι δεν περνά καλά. Πέρα από κόμματα, πέρα από επιλογές, ζητώ να με εμπιστευτείτε. Δεν λέω πολλά, αλλά αυτά που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Και θα γίνουν γιατί δεν έχω εξαρτήσεις. Εμένα ούτε κανάλια μου παίρνουν, ούτε εφημερίδες, ούτε σάιτ. Την αντιμετώπιση που έχω, την καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός. Δεν είμαι σε κανένα άρμα δεμένος.

'Αρα αυτά που λέω, έχω τους βαθμούς ελευθερίας να τα υλοποιήσω. Για αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα τους την ανταποδώσω απλόχερα για να έχουμε μια χώρα που μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές θα κάνει πραγματικά νέα αρχή, για τους θεσμούς, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τα ζητήματα των ανισοτήτων, για τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους. Χρειάζεται μια νέα αρχή και εγγυώμαι θα έχουμε πραγματικά νέα αρχή. Τέρμα στην ατιμωρησία, τέρμα στην αδικία που έχει εξοργίσει εκατομμύρια Έλληνες πολίτες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ