Ειδικοί βρήκαν πώς η εμμηνόπαυση συνδέεται άμεσα με άνοια

Η εμμηνόπαυση προκαλεί απώλεια γκρίζας ουσίας στον εγκέφαλο, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί τον αυξημένο κίνδυνο άνοιας στις γυναίκες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ πραγματοποίησαν μια μελέτη σε σχεδόν 125.000 γυναίκες για να εξετάσουν τις επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης στον εγκέφαλο. Επίσης, διερεύνησαν εάν η ορμονοθεραπεία (HRT) μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Περίπου 11.000 γυναίκες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία (MRI), ώστε να παρατηρηθεί η δομή του εγκεφάλου τους.

Οι ερευνητές βρήκαν σημαντική απώλεια γκρίζας ουσίας –η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στις πνευματικές λειτουργίες, τη μνήμη, τα συναισθήματα και την κίνηση– σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Οι μειώσεις παρατηρήθηκαν σε περιοχές του εγκεφάλου που είναι απαραίτητες για τη μάθηση και τη μνήμη, καθώς και σε εκείνες που βοηθούν στην προσοχή και στη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Η καθηγήτρια Μπάρμπαρα Σαχακιάν, κύρια συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε ότι «οι περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες παρατηρήσαμε αυτές τις διαφορές είναι εκείνες που επηρεάζονται συνήθως από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η εμμηνόπαυση θα μπορούσε να καταστήσει αυτές τις γυναίκες πιο ευάλωτες στο μέλλον. Αν και δεν είναι όλη η εξήγηση, ενδέχεται να βοηθήσει στην κατανόηση γιατί παρατηρούμε σχεδόν διπλάσιο αριθμό περιπτώσεων άνοιας στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες».

Η ορμονοθεραπεία και η επίδρασή της στη γνωστική λειτουργία

Η έρευνα εξέτασε τρεις ομάδες γυναικών: γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση, γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που είχαν χρησιμοποιήσει ορμονοθεραπεία και γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που δεν είχαν χρησιμοποιήσει τη θεραπεία.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ορμονοθεραπεία είχαν πιο αργούς χρόνους αντίδρασης από εκείνες που δεν είχαν φτάσει στην εμμηνόπαυση ή που έπαιρναν ορμονοθεραπεία.

Η Δρ. Καταρίνα Ζούλσντορφ από το τμήμα ψυχολογίας του πανεπιστημίου αναγνώρισε ότι αυτό αποτελεί μέρος «της φυσικής διαδικασίας γήρανσης», ανεξαρτήτως φύλου. Τόνισε ότι «η εμμηνόπαυση φαίνεται να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, αλλά η ορμονοθεραπεία φαίνεται να επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης, έστω και λίγο».

Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των ομάδων σε δοκιμασίες μνήμης. Οι γυναίκες απάντησαν επίσης σε ερωτήσεις για τον ύπνο τους και την ψυχική τους υγεία. Η ομάδα μετά την εμμηνόπαυση ήταν η πιο πιθανή να αναφέρει αϋπνία, κακό ύπνο και αίσθημα κόπωσης.

Οι γυναίκες που έπαιρναν ορμονοθεραπεία ανέφεραν ότι αισθάνονταν πιο κουρασμένες από όλες τις άλλες ομάδες. Αυτό συνέβαινε παρόλο που κοιμόνταν την ίδια ποσότητα ύπνου με τις γυναίκες που δεν έπαιρναν ορμονοθεραπεία.

Ομοίως, οι γυναίκες που έπαιρναν ορμονοθεραπεία ήταν πιο πιθανό να υποφέρουν από κακή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Medicine, υποδεικνύει ότι αυτές οι γυναίκες είχαν ήδη χειρότερη ψυχική υγεία πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Η εμμηνόπαυση επηρεάζει συνήθως τις γυναίκες στην ηλικία των 40 και 50 ετών. Είναι η περίοδος της ζωής τους κατά την οποία οι περίοδοι σταματούν λόγω χαμηλότερων επιπέδων ορμονών.

«Οι περισσότερες γυναίκες θα περάσουν από την εμμηνόπαυση και μπορεί να αποτελέσει ένα γεγονός που θα αλλάξει τη ζωή τους, είτε ακολουθήσουν ορμονοθεραπεία είτε όχι. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής – η άσκηση, η διατήρηση της δραστηριότητας και η καλή διατροφή, για παράδειγμα – είναι ιδιαίτερα σημαντικός κατά την περίοδο αυτή για να βοηθήσει στη μείωση ορισμένων από τις επιπτώσεις της», καταλήγει η ψυχίατρος Δρ. Κριστέλ Λάνγκλεϊ.

