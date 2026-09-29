ΕΟΠΥΥ: Υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου διαγνωστικές εξετάσεις μόνο με κωδικό επιβεβαίωσης OTP στο κινητό

Μόνο με κωδικό επιβεβαίωσης OTP θα μπορούν από την 1η Ιανουαρίου να πραγματοποιούν τις διαγνωστικές τους εξετάσεις οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για την ταυτοποίηση των ασφαλισμένων μέσω ειδικού κωδικού μίας χρήσης (One-Time Password – OTP), ο οποίος θα αποστέλλεται με SMS στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και θα απαιτείται για την εκτέλεση του παραπεμπτικού.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, στόχος της νέας διαδικασίας είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια κατά την εκτέλεση των παραπεμπτικών, να περιοριστεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους και να διασφαλιστεί η ορθή διαδικασία αποζημίωσης.

Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει αρχικά για συγκεκριμένες κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο κωδικός OTP θα απαιτείται για παραπεμπτικά που αφορούν:

Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων

Για να μπορούν να λαμβάνουν τον κωδικό OTP, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλωμένο και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω της ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης είτε μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του ΕΟΠΥΥ, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά την εκτέλεση του παραπεμπτικού, ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει στο πιστοποιημένο κινητό του τον μοναδικό κωδικό, τον οποίο θα χρησιμοποιεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη σχετική λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Οι αναλυτικές οδηγίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας θα αποσταλούν στους παρόχους μέσω προσωπικού μηνύματος στο eΔΑΠΥ.

Όπως σημειώνει η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η χρήση του OTP αποτελεί μέρος των μέτρων για την ασφαλέστερη εκτέλεση των παραπεμπτικών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διαδικασίας αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων.

Να σημειωθεί ότι με βάση εκτιμήσεις στελεχών του Οργανισμού, με τη νέα διαδικασία πιθανώς να μειωθούν ακόμη και κατά 20% οι διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες θεωρούνται.

Πηγή: www.ethnos.gr