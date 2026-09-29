13 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Ειδικότερα από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στους πέντε νομού της Περιφέρειας έγιναν συνολικά 1.118 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 28 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 12 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 3 σε συνεπιβάτες δικύκλων.

Στους δρόμους της Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα 454 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 11 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων, μία σε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού και μία σε συνεπιβάτη δικύκλου. Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν 12 στην Αργολίδα, 7 στην Αρκαδία, 9 στην Κορινθία και 2 στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.