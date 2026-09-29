Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε τουριστική έκθεση στο Λονδίνο

Η συμμετοχή θα γίνει μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ενώ η Περιφέρεια θα διαθέτει αυτόνομο booth του Visit Peloponnese εντός του εθνικού περιπτέρου. Παράλληλα, καλεί Δήμους, Επιμελητήρια και φορείς του τουριστικού κλάδου να συμμετάσχουν στην αποστολή.

Η WTM London αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς B2B εκθέσεις τουρισμού, όπου συναντώνται tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, buyers, DMCs, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακοί όμιλοι και εκπρόσωποι τουριστικών μέσων από πολλές χώρες.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος της παρουσίας είναι η ενίσχυση της προβολής της Πελοποννήσου στη βρετανική και τη διεθνή αγορά, καθώς και η ανάπτυξη νέων επαγγελματικών συνεργασιών.

Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν Δήμοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί τουριστικοί φορείς, αναπτυξιακοί οργανισμοί, Επιμελητήρια, τουριστικοί οργανισμοί, ενώσεις ξενοδόχων, σύλλογοι τουριστικών επαγγελματιών και θεματικά δίκτυα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν παρουσία στο booth του Visit Peloponnese και υποστήριξη από τη Διεύθυνση Τουρισμού, ενώ προβλέπονται προπαρασκευαστικό διαδικτυακό workshop και οδηγός με πληροφορίες για την προετοιμασία των επαγγελματικών συναντήσεων και τις ενέργειες μετά την έκθεση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φυσική παρουσία εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στο booth κατά τη διάρκεια της WTM. Ο αριθμός των συμμετοχών θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του εκθεσιακού χώρου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Connect του Visit Peloponnese έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας επισημαίνει ότι η βρετανική αγορά παραμένει μία από τις σημαντικότερες για την Πελοπόννησο και χαρακτηρίζει τη WTM London κορυφαίο επαγγελματικό σημείο συνάντησης της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει, στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η συντονισμένη εκπροσώπηση του προορισμού και η δημιουργία ευκαιριών για τους φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού.