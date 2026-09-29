Μάτι: «Όχι» στο ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη (βίντεο)

Το αίτημα για αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη απέρριψε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, στη νέα δίκη για την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι.

Η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε κρίνει αμετάκλητη την ενοχή των καταδικασθέντων, αλλά είχε αναιρέσει εν μέρει την εφετειακή απόφαση αποκλειστικά ως προς το σκέλος της απόρριψης του ελαφρυντικού για τους τρεις.

Οι τρεις είχαν προσφύγει ζητώντας να τους αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος. Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματά τους, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως.

Σήμερα, από τους τρεις, οι Βασίλης Ματθαιόπουλος και Ιωάννης Καπάκης έχουν αποφυλακιστεί μετά την έκτιση της ποινής τους, ενώ ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει έγκλειστος.

Η εισαγγελική πρόταση

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας ανέφερε ότι «οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».

Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε στη διαχείριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι οι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν αγνοήσει τις προειδοποιήσεις που είχαν υπάρξει ήδη από την προηγούμενη ημέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και «άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα».

«Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες, όπως στα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», επεσήμανε.

Η εισαγγελέας σημείωσε ακόμη πως «τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και "δυσανάλογη" της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων».

Η επανεκδίκαση του συγκεκριμένου σκέλους είχε οριστεί μετά την υπ' αριθμ. 694/2026 απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό ότι οι τρεις καταδικασθέντες θα επέστρεφαν στο Εφετείο για το ζήτημα του ελαφρυντικού.

Οι καταδίκες για την τραγωδία

Για την τραγωδία στο Μάτι είχαν καταδικαστεί συνολικά δέκα κατηγορούμενοι, ενώ έντεκα είχαν απαλλαγεί.

Το Εφετείο είχε αποφασίσει την έκτιση των ποινών για τέσσερις από τους καταδικασθέντες: τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον Ιωάννη Φωστιέρη και τον Ιωάννη Καπάκη.

Η σημερινή διαδικασία αφορούσε αποκλειστικά το ελαφρυντικό του σύννομου βίου για τους Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη και δεν έθετε εκ νέου υπό κρίση την ενοχή τους, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Πηγή: skai.gr