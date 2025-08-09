Γαργαλιάνοι: Πήγε σε εταιρεία κούριερ να παραλάβει δέμα με χασίς

Να παραλάβει ποσότητα ναρκωτικών μέσω... κούριερ επιδίωξε μια 34χρονη από τους Γαργαλιάνους, αλλά βρέθηκε με χειροπέδες!

Το δέμα περιείχε 17 γραμμάρια χασίς, το οποίο είχαν εντοπίσει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης

Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκη εταιρείας κούριερ στις Αχαρνές την 1η Αυγούστου.

Την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι η 34χρονη πήγε να παραλάβει το δέμα με τα ναρκωτικά από τη θυρίδα εταιρείας κούριερ στους Γαργαλιάνους, με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας να την παρακολουθούν και να την συλλαμβάνουν.

Η ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε, όπως και το κινητό της τηλέφωνο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Ερευνα έγινε και στο σπίτι της στους Γαργαλιάνους, δίχως να βρεθεί όμως άλλη ποσότητα ναρκωτικών.

Κ.Ηλ.