Τροχαίο με τραυματισμό στο Ασπροχωμα - Μεσσήνη

Με σφοδρότητα συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα πριν λίγη ώρα στο δρόμο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη.

Το τροχαίο έγινε λίγα μέτρα από τον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος της Ποτοποιίας "Στεφανούρη".

Το ένα από τα δύο αυτοκίνητα κατέληξε έξω από τον δρόμο μέσα σε καλάμια σε αρδευτικό κανάλι.

Απο τη σύγκρουση χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ένα κορίτσι συνοδευόμενο από τη μητέρα του και το ζευγάρι που επέβαινε στο αμάξι που έπεσε στο κανάλι.

Μέχρι την απομάκρυνση του έτερου αυτοκινήτου που βρισκόταν με σοβαρές υλικές ζημιές σημειώθηκαν ολιγόλεπτες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Στο περιστατικό επενέβησαν η Τροχαία Καλαμάτας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, εθελοντές της ΟΑΚ και το ΕΚΑΒ.