Σε 17 συλλήψεις κατασκηνωτών στο δάσος της Ελαίας προχώρησε η αστυνομία την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, αξιοποιώντας πληροφορίες για κατοχή ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Α' και Β' Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας.

Πρόκειται για 14 Ελληνες (8 άνδρες και 6 γυναίκες) και τρεις Ιταλούς κατασκηνωτές, ηλικίας από 15 έως 54 ετών.

12 συλλήψεις ήταν για κατοχή ναρκωτικών, ένα άτομο συνελήφθη για κατοχή αναδιπλούμενου στιλέτου, μια γυναίκα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και τρία άτομα για ναρκωτικά και όπλα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς συνολικού βάρους 91,8 γραμμαρίων, ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα» και «gel κάνναβης»),

συνολικού βάρους 54,9 γραμμαρίων, μικροποσότητες κοκαΐνης, 5 τσιγαριλίκια και δύο αναδιπλούμενα στιλέτα.

Σε βάρος των 17 συλληφθέντων που θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και για τα όπλα, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

