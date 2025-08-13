Μία μόνο σύλληψη σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 791 άτομα, εκ των οποίων τα 706 ήταν Ελληνες και 85 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 51 άτομα, από τα οποία 40 ήταν Ελληνες και 11 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 20 συνολικά άτομα και στους πέντε νομούς.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 583 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 325 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία συνελήφθη ένας 45χρονος Ρομά για ναρκωτικά στον Αγιο Κωνσταντίνο, μιας και κατείχε δύο γραμμάρια χασίς.

Ακόμη στην Αργολίδα έγιναν 6 συλλήψεις, τρεις συλλήψεις έγιναν στην Αρκαδία, οκτώ στην Κορινθία και δύο στη Λακωνία, για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.