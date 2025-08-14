Καταδίωξη στο Ασπρόχωμα: Σύλληψη 19χρονου και 21χρονου για διακίνηση κοκαΐνης

Στα χέρια της Αστυνομίας για διακίνηση κοκαΐνης έπεσαν δύο Καλαματιανοί, 19 και 29 ετών, μετά από καταδίωξη.

Ειδικότερα το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από πληροφορίες, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας έκαναν σήμα για έλεγχο στους δύο νεαρούς στον κόμβο του Ασπροχώματος, καθώς αυτοί κινούνταν με μοτοσικλέτα. Οι νεαροί, όχι μόνο δεν σταμάτησαν αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησαν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν, με τους νεαρούς να εγκαταλείπουν τη μηχανή και να προσπαθούν να διαφύγουν πεζή.

Τελικά συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους συνολική ποσότητα κοκαΐνης 28,5 γραμ., επιμερισμένη σε έναν "βράχο" 3,5 γραμμαρίων και σε 45 φιξάκια βάρους περίπου 0,5 γραμ. το καθένα. Κατά τη σύλληψη επίσης κατασχέθηκε το ποσό των 510 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε φυσικά και η μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας στη συνέχεια προχώρησαν σε έρευνα στα σπίτια τους στην Καλαμάτα και στο σπίτι του 21χρονου βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν ένα βεγγαλικό και ένα φυσίγγιο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και παράβασης των νομοθεσιών περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων καθώς και για τα όπλα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.