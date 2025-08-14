Συλλήψεις για κλοπή 600 ευρώ από 45χρονο Ρομά σε καφενείο!

Το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ έκλεψαν από έναν 45χρονο Ρομά δύο γνωστά του άτομα από καφενείο στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Πρόκειται για έναν 48χρονο Αλβανό και έναν 57χρονο Ελληνα που κατόρθωσαν να αποσπάσουν από τον 45χρονο το συγκεκριμένο ποσό, ενώ ήταν στην ίδια παρέα σε καφενείο της Τρίπολης.

Ο παθών κατήγγειλε την κλοπή και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αρκαδίας, τους συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση, δίχως όμως να έχουν στην κατοχή τους τα 600 ευρώ.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.