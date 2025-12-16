Μεσσηνία: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Χώρας από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές

Παράσταση διαμαρτυρίας για το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας και τη συγχώνευσή του με το 1ο Δημοτικό της κωμόπολης, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα.

Στην κινητοποίηση που οργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, πέρα από τους εκπαιδευτικούς – συνδικαλιστές, συμμετείχαν γονείς και μαθητές των σχολείων της Χώρας και παρέστησαν αυτοδιοικητικοί – εκπρόσωποι του Δήμου Πύλου – Νέστορος και της Κοινότητας Χώρας.

Σε δηλώσεις που έγιναν, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Αννα Χαλουλάκου ανέφερε ότι “ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για τη συγχώνευση των δύο σχολείων της Χώρας, μιας κωμόπολης που είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά στον Δήμο Πύλου – Νέστορος” και σημείωσε: “Είμαστε ενάντια στο κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας, στον υποβιβασμό των σχολείων και της πόλης μας. Είναι ένας μικρός θάνατος, όταν κλείνει κάτι, πόσο μάλλον ένα σχολείο που είναι κοιτίδα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Είμαστε ενάντια και στη μείωση των εκπαιδευτικών θέσεων. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση. Είναι ένας μικρός θάνατος αυτό για την περιοχή μας. Θέλουμε να έχουμε δύο δημοτικά σχολεία, ισότιμα με δασκάλους σε κάθε τάξη”.

Η γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Τζένη Σβάρνα συμφώνησε με την κ. Χαλουλάκου κι επισήμανε πως “διαφωνούμε με τη συγχώνευση των δύο σχολείων, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποβιβασμός για τον τόπο μας”.

Η κ. Χαλουλάκου πρόσθεσε ότι “δεν μπορούμε να έχουμε 25 παιδιά σε ένα τμήμα, θέλουμε να έχουμε υγιείς σχολικές αίθουσες” και μαζί με μια ακόμα μητέρα τόνισαν:

“Δεν θέλουμε να κλείσει το 2ο Δημοτικό για πρακτικούς λόγους. Δεν χωράνε 120 με 130 παιδιά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Αν και καινούργιο, νεόκτιστο δεν έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει μια 7η τάξη. Ούτε το προαύλιο αρκεί για όλα τα παιδιά, δεν αρκεί ούτε για τα 60, που είναι αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να έχουμε δύο δημοτικά σχολεία, με σωστές τάξεις, με σωστούς αριθμούς και σωστές υποδομές. Να γίνεται η δουλειά όπως πρέπει και να μην κουράζεται επιπλέον ο εκπαιδευτικός. Δύσκολα βγαίνει η μέρα για τους δασκάλους και πρέπει να υπάρξει και παράλληλη στήριξη, που στο δικό μας σχολείο δεν έχει υπάρξει. Εχουμε ελλείψεις προσωπικού”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς δήλωσε ότι “το Ν.Τ. στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και των εκπαιδευτικών και των γονέων” και παρατήρησε: Καταγγέλλουμε την προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ενώ ήταν εδώ, ενώ γνώριζε ότι θα έρθουν πολίτες από τη Χώρα με λεωφορείο για να ακούσουν τις απόψεις της και να συζητήσουν, σηκώθηκε κι έφυγε. Πρέπει να σταματήσει η πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έτσι οδηγούν σε μαρασμό την ύπαιθρο. Κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν η Εφορία και τα ΕΛΤΑ, όλες οι υπηρεσίες. Σε λίγα χρόνια με την πολιτική που εφαρμόζεται, δεν θα υπάρχει καμία δημόσια υπηρεσία. Και από την άλλη, μας ζητάνε να μείνουμε στα χωριά μας. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει Εμείς θα αντιδράσουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα”.

Απευθυνόμενη στον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Παναγιώτη Μπαλιάμη, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Χριστίνα Λαδά επισήμανε ότι “όλος αυτός ο κόσμος έχει μαζευτεί, γιατί είναι ενάντια στο κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Σχολείου στη Χώρα” και σημείωσε: “Εμείς και ως Σύλλογος και ως γονείς θα κάνουμε ότι μπορούμε κι ενάντια στον υποβιβασμό, γιατί κάθε χρόνο «τσούκου – τσούκου» να «τρώμε» οργανικές θέσεις από τα σχολεία σημαίνει μελλοντικό κλείσιμο. Είμαστε κι ενάντια στο πλήγμα που θα δεχθεί η περιοχή της χώρας. Γιατί ένα σχολείο όταν κλείνει, δεν ξανανοίγει. Είναι ερήμωση της περιοχής. Αποτρέπει τους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια σωστή μόρφωση για τα παιδιά. Κανένα από τα δύο σχολεία δεν έχει υποδομές για να δεχθεί το σύνολο των παιδιών. Μάλιστα, το ένα λειτουργεί με όρους «παράνομους». Δεν θέλουμε παιδιά στοιβαγμένα σε 25άρια τμήματα. Ακόμα και τώρα υπάρχουν τεράστια κενά, μοιράζονται παράλληλες στηρίξεις, δεν υπάρχει Τμήμα Ενταξης 3 μήνες μετά. Θεωρούμε ότι η πρόταση της Διεύθυνσης είναι δωράκι στο υπουργείο, που θέλει να εξοικονομήσει πόρους κι εκπαιδευτικούς. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σταματήσουμε το κλείσιμο του σχολείου”.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος απάντησε στην πρόεδρο των εκπαιδευτικών “καταγράψτε όλες τις ενστάσεις που έχετε και καταθέστε τες σε μας”.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χώρας Διονύσης Δημητρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Γαϊτάνης και ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Καλύβας κατέθεσαν στη Διεύθυνση τις ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας και του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της συγχώνευσης των δύο σχολείων της Χώρας.