Καλαμάτα: Αλλάζει η κατανομή των κονδυλίων για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο - Ανοίγει ο δρόμος για νέα χρηματοδότηση

Την τροποποίηση της απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Η τροποποίηση αφορά απόφαση που σχετίζεται με την ανακατανομή των προϋπολογισμών των δύο υποέργων του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού».

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και μετά από συνεννόηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται πλέον στα 2.000.000 ευρώ, με αναθεώρηση των επιμέρους κονδυλίων. Ειδικότερα, το Υποέργο 1, που αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.733.400 ευρώ, ενώ το Υποέργο 2, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού, διαμορφώνεται στις 266.600 ευρώ. Η απόφαση θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του Εθνικού Σταδίου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα αθλητικής δραστηριότητας για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου εξήγησε πως εξειδικεύτηκε ο εξοπλισμός (τουρνικέ, κάμερες ασφαλείας), με αποτέλεσμα την μεταφορά του ποσού για αναβάθμιση του φωτισμού, ενώ ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε πως προέκυψαν ανάγκες για επέκταση του στεγάστρου. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κώστας Παπουτσής ανέφερε πως η μελέτη που είχε γίνει το 2013 για τις εγκαταστάσεις είναι ένα υπόβαθρο, ωστόσο οι προδιαγραφές όπως είπε έχουν πλέον αλλάξει ως προς το μήκος και το πλάτος του στεγάστρου. Ο ίδιος ενημέρωσε πως θα χρειαστούν μάλλον και πάσσαλοι στην θεμελίωση, λέγοντας πως αυτή η κατασκευή θα περιλαμβάνει και τη βάση των δημοσιογραφικών θεωρείων (40 μέτρα). Ως προς το μήκος της κερκίδας ξεκαθάρισε πως θα είναι 70 μέτρα, από την μια περιοχή μέχρι την άλλη, τονίζοντας πως η σχετική πρόταση θα κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στη μόνωση των κερκίδων που είναι απαραίτητη για την άδεια, λέγοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως έχουν γίνει αυτοψίες και ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία με το Υπουργείο Αθλητισμού ώστε από το νέο έτος ο Δήμος να διεκδικήσει επιπλέον χρηματοδότηση για να πραγματοποιηθεί η μόνωση, η αντικατάσταση των καθισμάτων και ότι άλλο χρειάζεται έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί το γήπεδο με βάση τα δεδομένα της Super League. O κ. Τζαμουράνης υπενθύμισε πως η παλιά μελέτη αφορούσε και την αναβάθμιση του στίβου, έτσι ώστε να προστεθούν δύο ακόμα διάδρομοι, θέτοντας το ερώτημα αν εν μέσω των τωρινών παρεμβάσεων υπάρχει αυτή η προοπτική.

Σχετικά με τον στίβο, ο κ. Παπουτσής αναφέρθηκε στα οφέλη που θα έχει με την τοποθέτηση του στεγάστρου -για ευνόητους λόγους, ενώ με την τοποθέτηση νέων προβολέων θα εξασφαλιστεί όπως είπε ο κατάλληλος φωτισμός ώστε να γίνονται π.χ. τα Παπαφλέσσεια και κατά τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, ενημέρωσε πως πίσω από τη δυτική εστία ο χώρος θα διαμορφωθεί, με σκοπό οι αθλητές να κάνουν την αποθεραπεία τους εκεί, ωστόσο όπως είπε οι συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια για δημιουργία νέων διάδρομων.