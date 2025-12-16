Αναγνώριση της προσφοράς του Αντώνη Παρασκευόπουλου σε πολυπληθή εκδήλωση στην Κυπαρισσία (φωτογραφίες)

Πρωτόγνωρο αυτό που έγινε την Κυριακή το απόγευμα στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία στην τιμητική εκδήλωση για τον απερχόμενο διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλο. Έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του ιστορία στον αγροτικό τομέα της Τριφυλίας, φέρνοντάς την στην πρωτοπορία και σε τροχιά ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση -που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΠΕ Μεσσηνίας για την αποχώρηση κάποιου εργαζομένου- ήταν όλοι εκεί για να τον τιμήσουν, να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στην τεράστια προσφορά του, να μιλήσουν για το πάθος και το όραμά του για τον τόπο και την επιστήμη του και να τονίσουν την εργατικότητα, το ήθος και τη δικαιοσύνη του, για όλα αυτά που τον έκαναν ένα ξεχωριστό κομμάτι για την περιοχή και όχι μόνο.

Ο ίδιος, ιδιαίτερα συγκινημένος, μίλησε για όλη την προσπάθεια που κατέβαλε 40 χρόνια υπηρετώντας στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας, σημειώνοντας πως ό,τι επιτεύχθηκε είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.

Η αίθουσα που φιλοξένησε την εκδήλωση κυριολεκτικά κατακλύστηκε από κόσμο, που στο πρόσωπο του κ. Παρασκευόπουλου είδε όλα αυτά τα χρόνια τον άνθρωπο που ήταν συνεχώς δίπλα τους, τον άνθρωπο που έβαλε την περιοχή σε τροχιά ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα, που την έφερε στις πρώτες περιοχές της χώρας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας Δημήτρης Φαββατάς. Η πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Μεσσηνίας Λένα Τομπουλίδου στο καλωσόρισμά της σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ως Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας θα ήταν αδιανόητο να μην τιμήσουμε τον κ. Παρασκευόπουλο κατά την αποχώρησή του αναγνωρίζοντας την πολύχρονη προσφορά του στους υπαλλήλους, στην επιστήμη, στον τόπο. Πανταχού παρών σε κάθε χωράφι, σε κάθε θερμοκήπιο, στην υπηρεσία για όλους τους αγρότες νυχθημερόν! Άλλαξε τα δεδομένα στην πρωτογενή παραγωγή της Τριφυλίας με την πρωτοπόρο σκέψη του, αλλά και την ακούραστη επιμονή του να την πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Τόσο η επιστημονική του κατάρτιση όσο και το ανήσυχο πνεύμα του προσέλκυσε πανεπιστημιακά ιδρύματα κάνοντας την περιοχή κέντρο ερευνητικών πειραμάτων. Ο ίδιος ως γεωπόνος είναι ευρέως γνωστός εντός και εκτός συνόρων έχοντας κατακτήσει με την προσφορά του το σεβασμό όλων. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, στην υπηρεσία έχει καταφέρει να μας κάνει οικογένεια με την ενσυναίσθηση και το πνεύμα δικαιοσύνης που τον διακρίνει. Πάντα μπροστάρης στην ανάληψη ευθυνών, έτοιμος να διαχειριστεί κάθε είδους κρίση και να δώσει λύση σε προβλήματα, σε εμπόδια που φαντάζουν αξεπέραστα. Κάθε εργαζόμενος στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας έχει να πει έναν καλό λόγο για τον διευθυντή μας, κάτι που δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Υπόδειγμα προϊσταμένου που σέβεται τον εργαζόμενο. Οι δρόμοι που άνοιξε ο διευθυντής μας αποτελούν σημείο αναφοράς για το μέλλον. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του». Εξέφρασε τέλος και τις ευχαριστίες της για την προσφορά και τη συνεργασία στους συναδέλφους γεωπόνους που συνταξιοδοτούνται Αλέξανδρο Μπουγάτσο και Ρούλα Μπέσσα,«καθώς ο καθένας τους έβαλε το λιθαράκι του για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής».

Εκ μέρους της ΔΑΟΚ Τριφυλίας ο γεωπόνος Βασίλης Τσολονδρές έκανε εκτενή αναφορά στο έργο του κ. Παρασκευόπουλου στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είμαστε εδώ απόψε για να τιμήσουμε για την πορεία του και την προσφορά του στην περιοχή τον Αντώνη Παρασκευόπουλο, τον προϊστάμενό μας, τον λειτουργό που δίδαξε με το ήθος και την πορεία του τι σημαίνει επιστήμη, διοίκηση και προσήλωση στον παραγωγό και τους ανθρώπους. Τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την πρόοδο της γεωργίας της περιοχής μας και όχι μόνο. Ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, ένας από εμάς, ένας από εσάς».

Αφού αναφέρθηκε στις σπουδές του και τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα μέχρι που διορίστηκε στη Διεύθυνση Γεωργίας Τριφυλίας το 1986, πρόσθεσε: «Οι γεωργικές εφαρμογές-συμβουλές στον αγρότη και η επίλυση προβλημάτων των καλλιεργειών ήταν η καθημερινότητά του. Στο αυτοκίνητό του υπήρχαν πάντα αγωγιμόμετρο, πεχάμετρο και ό,τι άλλο θα τον βοηθούσε επί τόπου στο χωράφι. Υπήρξε ο μπροστάρης και θεμελιωτής της ολοκληρωμένης και βιολογικής καλλιέργειας, όχι απλά σε τοπικό αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο». Αναφέρθηκε επίσης σε όλες τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, καινοτόμες και πρωτοποριακές που φέρουν τη σφραγίδα του κ. Παρασκευόπουλου, τόσο στο πεδίο εφαρμογής δίπλα στους αγρότες όσο και στο επιστημονικό, με έρευνες, σεμινάρια και επιμορφώσεις, στη δυναμική που απέκτησε ο κλάδος των θερμοκηπίων, οι εξαγωγές, οι νέες καλλιέργειες, τα επενδυτικά προγράμματα, η συμμετοχή σε κρίσιμες επιτροπές που αφορούν τον αγροτικό τομέα, οι εκπαιδεύσεις νέων αγροτών και νέων γεωπόνων που πέρασαν από την υπηρεσία. Καταλήγοντας σημείωσε: «Προϊστάμενε, σε όλη σου την πορεία σε διέκρινε πάθος για την επιστήμη, πάθος για δουλειά δίπλα στους αγρότες της περιοχής. Αφήνεις πίσω σου έργο όχι μόνο για μας που λίγο απέχουμε χρονικά, αλλά και για όσους ακολουθήσουν. Ήσουν και είσαι έμπνευση για μας, διοικητής, αλλά και συνεργάτης. Με τις συμβουλές, την καθοδήγηση, τα αστεία και την επαναφορά στην τάξη με μαεστρία, δημιουργούσες ένα ευχάριστο περιβάλλον στη δουλειά για όλους μας. Σε ευχαριστούμε όλοι μας γι’ αυτό που είσαι και γι’ αυτό που πρόσφερες στον τόπο μας τόσα χρόνια με γνώση, ανιδιοτέλεια και αγάπη. Τελειώνοντας, σου ευχόμαστε ολόψυχα στο νέο κεφάλαιο της ζωής σου να έχεις υγεία και να χαρείς την οικογένειά σου».



Ακολούθησαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις, και μεταξύ αυτών ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς τον ευχαρίστησε για τις οδηγίες και τις ακριβείς πληροφορίες που του έδινε όταν αναζητούσε κάτι για τον τόπο: «Λειτουργούσε με ανιδιοτέλεια και στη βάση ενός οράματος που είχε για την περιοχή, το οποίο με πολλή δουλειά το έκανε πράξη. Κατάφερε κάτι μοναδικό, να δημιουργήσει και αλυσίδα ανάπτυξης για τον τόπο. Ενέπνευσε, κινητοποίησε νέους ανθρώπους, την τοπική επιχειρηματικότητα. Αποτελεί παράδειγμα για όλη τη χώρα, που θα θέλαμε να ακολουθήσουν όλες οι Διευθύνσεις».

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός καταρχάς συνεχάρη τον Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Μεσσηνίας για αυτή την πρωτοβουλία και σημείωσε: «Έχει δώσει όλη του τη ζωή στην υπηρεσία του, στους παραγωγούς, έχει κάνει απίστευτα πράγματα για αυτό το μικρό ή μεγάλο θαύμα στην Τριφυλία. Δεν έχω ακούσει πότε από κανέναν να πει κάτι αρνητικό για τον Αντώνη. Είναι ένας άνθρωπος οραματιστής, που δεν χάνει ποτέ το πάθος του για αυτό που πιστεύει, είναι πρωτοπόρος, είναι καινοτόμος. Δεν μένει στα λόγια, προχωρά σε πράξεις πολύ γρήγορα, είναι πολύ άμεσος σε οτιδήποτε κάνει, είναι δίκαιος με όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους συνεργάζεται, είναι αποφασιστικός και προσωπικά σαν περιφερειάρχη με έχει βοηθήσει πολύ. Είναι το παράδειγμα τι σημαίνει λαμπρή ηγεσία, διακυβέρνηση, με το παράδειγμα του έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς. Δίνει προστιθέμενη αξία σε αυτό που λέμε συνεργασία, συνέργειες. Η Τριφυλία είναι ένα μικρό θαύμα στον πρωτογενή τομέα για όλη την Ελλάδα. Όλο αυτό δεν είναι προσωποπαγές, έχει βάλει πολύ γερές βάσεις, ώστε αυτό να μπορέσει να συνεχίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχει καταφέρει». Κλείνοντας του απένειμε τιμητική πλακέτα.

Ο κ. Πετρόπουλος καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τόνισε ότι όταν επισκέπτονται την περιοχή σαν τμήμα, «με αγάπη και όραμα μεταφέρει τις γνώσεις του στους φοιτητές. Αυτό που λέω στους φοιτητές είναι να οραματίζονται και να αγαπάνε την επιστήμη και τον κλάδο όπως ο κ. Παρασκευόπουλος».

Ο πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας μεταξύ άλλων συνεχάρη τον σύλλογο για την πρωτοβουλία του και τόνισε ότι η πολύχρονη συνεργασία του με τον κ. Παρασκευόπουλο έδωσε δημιουργικούς καρπούς σε πολλά επίπεδα. Αναφέρθηκε στην πρόταση που του έκανε ο σημερινός πρωθυπουργός πριν έξι χρόνια σε επίσκεψή του στην περιοχή να αναλάβει γ.γ. στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτι το οποίο αρνήθηκε: «Και θυμάμαι ότι όλοι οι γύρω ξεσηκώθηκαν ζητώντας από τον πρωθυπουργό να μην επιμένει, αυτό μου έκανε εντύπωση σε μια εποχή που κάθε είδους καλικάντζαροι προσπαθούν να αναρριχηθούν στα διάφορα αξιώματα». Επίσης τόνισε ότι όταν ήταν περιφερειάρχης και γινόταν σύσκεψη με τους διευθυντές «ο Αντώνης ήταν ο ηγέτης και με προσοχή τον άκουγαν οι άλλοι πέντε. Τον παρακάλεσα να γίνει γενικός διευθυντής, αλλά αρνήθηκε, λέγοντάς μου ότι η Τριφυλία έχει σοβαρά θέματα». Τέλος τόνισε ότι έχοντας την πλήρη αποδοχή των γεωπόνων σε πελοποννησιακό επίπεδο πρότεινε και στήριξε θέματα που έχουν σχέση με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την ανάπτυξή της. Κατέληξε λέγοντας πως «βρισκόμαστε σε δύσκολη περίοδο σαν χώρα, η ύπαιθρος εγκαταλείπεται, μιλάμε για εθνικό πρόβλημα τεράστιο, πρέπει να υπάρξει μια έγερση, για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, είναι εθνικό ζήτημα να έχουμε επάρκεια στα τρόφιμα. Εύχομαι αυτός ο ξεσηκωμός των αγροτών, που είναι σε εξέλιξη, να δώσει θετικά αποτελέσματα και η χώρα να επανεκκινήσει, γιατί πράγματι ο αγροτικός κόσμος έχει δίκιο».

Ο γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Γιάννης Σταθόπουλος σημείωσε πως «δεν υπάρχει επιχείρηση στη Μεσσηνία που να χτύπησε την πόρτα του Αντώνη Παρασκευόπουλου και να μην αντιμετωπίστηκε με αξιοπρέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον». Και υπογράμμισε τη σημαντική του συμβολή στην ενίσχυση των εξαγωγών, κάτι που έγινε «γιατί αγαπά πραγματικά τη δουλειά του».

Ο κ. Κουτσούκος από τη Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ύπαρξή μου και η ύπαρξη του σχολείου που είμαι πρόεδρος αφορά το πρόσωπο που λέγεται Αντώνης Παρασκευόπουλος».

Ο πρώην νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος συνεχάρη τον Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Μεσσηνίας και ανέφερε πως «είναι μια πρωτόγνωρη κίνηση που δεν έχει ξανασυμβεί. Πρωτοπόρος, κυρίαρχος στην επιστημονική γνώση και μεταφορά της, στην εφαρμογή πολιτικών, στον καθημερινό αγώνα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ο Αντώνης Παρασκευόπουλος. Διακρίνεται για το πάθος να ενισχύσει την αγροτιά με επιστημονική επάρκεια, με ήθος, με δικαιοσύνη. Ένα πάθος πρωτόγνωρο και ασίγαστο. Η κορυφαία του δράση θα μείνει ανεξίτηλη». Τέλος συνεχάρη και τη σύζυγό του Σπυριδούλα Μπέσσα για την προσφορά της, η οποία επίσης συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Νίκος Αθανασόπουλος πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων «ΟΕλαιώνας» τόνισε: «Ό,τι και να πει κανείς για τον Αντώνη Παρασκευόπουλο είναι λίγο. Για να εκφράσεις τις σκέψεις σου θέλεις τόμους ολόκληρους. Σαν Νίκος Αθανασόπουλος και σαν συνεταιρισμός σου οφείλουμε τα πάντα, όπως και όλοι οι αγρότες της Τριφυλίας», απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα.

Ο Αγγελής Κοροβίλας πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, αφού του απένειμε επίσης τιμητική πλακέτα, είπε: «Δεν είναι απλώς ο διευθυντής της ΔΑΟΚ, είναι ένας σταθερός σημαιοφόρος στη δουλειά μας, ξέρει να ακούει, να στηρίζει, ψύχραιμος, με καθαρή σκέψη. Ήταν παρών σε ό,τι τον χρειαστήκαμε. Κλείνει ένας επαγγελματικός κύκλος, αλλά σε έχει ανάγκη η χώρα».

Από τον Σύλλογο Γεωπόνων Τριφυλίας ο Κώστας Θεοδωρόπουλος επεσήμανε τον σπουδαίο ρόλο που είχε δίπλα του η σύζυγός του κ. Μπέσσα και υπογράμμισε πως «πέρα από το πάθος και το όραμα είχε και την ικανότητα να υπηρετεί τον άνθρωπο και αυτό είναι που κάνει κάποιον να ξεχωρίζει».

Ο συνταξιούχος γεωπόνος της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας Άρης Παπανικολάουτον χαρακτήρισε ως «άρχοντα της γεωπονίας» και όπως είπε τα λόγια που έχει κρατήσει από αυτόν είναι το να έχεις μεράκι για αυτό που κάνεις.

Ο γεωπόνος Γιώργος Ζωγόπουλος προέτρεψε τους εκπροσώπους της πολιτείας «αν θέλουν έναν δεύτερο Πιερρακάκη πρέπει να αξιοποιήσουν τον Αντώνη Παρασκευόπουλο».

Ακολούθησαν βίντεο με μηνύματα από πανεπιστημιακούς που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν: Τον ΕλευθέριοΤζάμο ομότιμο καθηγητή Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ, τον Σπύρο Φουντά καθηγητή Γεωργικής Μηχανολογίας ΓΠΑ, τον Νικόλαο Κατή ομότιμο καθηγητή Φυτοπαθολογίας-Ιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κ. Περδίκη καθηγητή Εντομολογίας ΓΠΑ, τον κ. Κίττα ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τον Δημήτριο Τσιτσιγιάννη καθηγητή Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ.

Στην ομιλία του ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, αφού ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, όπου γεννήθηκε η αγάπη για τον τόπο και τον αγροτικό τομέα, για τις σπουδές του, τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και το ταξίδι 40 χρόνων στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας, αναφερόμενους στους διευθυντές που είχε, αλλά και στα πρώτα προγράμματα που εφάρμοσαν στην περιοχή, όταν όλοι τότε τα έβλεπαν ως πολύ περίεργα. Στάθηκε αρκετές φορές στην ομιλία του στους συνεργάτες του και τόνισε πως όλα έγιναν με ομαδική δουλειά. Η περιοχή είναι ένας εκλεκτός τόπος, είπε, επεσήμανε όμως ότι έχει και ισχυρό παραγωγικό δυναμικό με ανοιχτόμυαλους παραγωγούς, με νέους ανθρώπους που ακολούθησαν την καινοτομία κι έτσι κατάφερε η περιοχή να αποκτήσει εξωστρέφεια. Μίλησε για τους όγκους παραγωγής της Τριφυλίας, για τη μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο τομέας των θερμοκηπίων, τη βαρύτητα που δόθηκε στις επιχειρήσεις μεταποίησης, τα συλλογικά σχήματα -13 στον αριθμό- που δημιουργήθηκαν στην περιοχή και στις έρευνες που υλοποιήθηκαν από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. «Όλα επιτεύχθηκαν με συνέργειες, μόνος του κανείς δεν κάνει θαύματα» τόνισε. Έκανε επίσης αναφορά στις αποζημιώσεις που δόθηκαν για ζημιές που υπέστησαν καλλιέργειες της περιοχής μετά από επιστημονική τεκμηρίωση και πρόσθεσε πως «σήμερα υπάρχει μεγάλη ζημιά από το γλοιοσπόριο. Πρέπει να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε ότι ο μύκητας μπορεί να δημιουργήσει επιδημία».

Ξεχωριστό κομμάτι στην ομιλία του αφιέρωσε για τη σύζυγό του Σπυριδούλα Μπέσσα, συνάδελφό του στην υπηρεσία, τονίζοντας ότι υποστήριξε τα επενδυτικά και επιστημονικά προγράμματα και ότι ήταν πάντα δίπλα του υποστηρικτική. Κατέληξε λέγοντας ότι «η υπηρεσία θα πάει και καλύτερα, έχει εξαιρετική ομάδα, πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτη στον αγροτικό τομέα, να φέρουμε νέους αγρότες, να τους δώσουμε κίνητρα με όραμα και στόχους».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό και με την απονομή τιμητικής διάκρισης από τον σύλλογο που δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο από μια ελιά.

