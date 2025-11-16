"Το απαγορευμένο ποδήλατο" στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

"...Πιστεύω ότι οι ταινίες είναι διασκεδαστικές και σε μεταφέρουν για δύο ώρες σε ένα μέρος που δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς. Αυτό μου συνέβη όταν ήμουν παιδί, οπότε είδα τον κόσμο στο σαλόνι μου, σε εκείνη την μικρή πόλη που δεν υπάρχει καν στον χάρτη..", έχει πει σε συνέντευξή της η Χαϊφά-αλ-Μανσούρ και ένα τέτοιο ταξίδι στον κόσμο προσφέρει στο θεατή με την ταινία "Το Απαγορευμένο Ποδήλατο (Wadjda)".

Η Al-Mansour, η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης από τη Σαουδική Αραβία που έκανε μια μεγάλου μήκους ταινία, αποκαλύπτει κομψά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες στη σύγχρονη αραβική κοινωνία μέσα από την ιστορία της 11χρονης που απλώς ήθελε να αγοράσει ένα ποδήλατο και να το χρησιμοποιεί, παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στις γυναίκες. Όπως και η σκηνοθέτης της ταινίας, η Γουάντ Μοχάμεντ, βρίσκει τον τρόπο να παρακάμπτει τους περιορισμούς στη διαδικασία, με εφευρετικότητα και ζωντάνια. Αφηγημένη απλά αλλά με καυστικό χιούμορ και οξεία διορατικότητα, "Το απαγορευμένο ποδήλατο" είναι ταυτόχρονα μία ήσυχα ανατρεπτική αλλά και εντυπωσιακά όμορφη ταινία. Η ταινία έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.