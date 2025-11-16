Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίου του Φίλιππου Παπαδημητρίου-Λεβεντογιάννη

Το νέο βιβλίο του Φίλιππου Παπαδημητρίου-Λεβεντογιάννη, «Ελεος! Οχι άλλη… Αγάπη!» , από τις εκδόσεις «Anima», θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του Καλλιτεχνικού Ομίλου "Ο Ακρίτας", στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Κωνσταντίνα Φούκα, ειδική παιδαγωγός, παιγνιοθεραπεύτρια και συγγραφέας, μέλος της ΕΜΣ, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Χρήστος Μπένος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Ο Φίλιππος Παπαδημητρίου-Λεβεντογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Μεσσηνία και την Αιτωλοακαρνανία. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στην Αθήνα και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, Μεθοδολογία της Διδακτικής στο Λονδίνο και Περιγραφική/Ιστορική Γλωσσολογία στη Γλασκώβη. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σε αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές, αγγλόφωνα κολλέγια και επαγγελματικά ιδρύματα. Λογοτεχνικά κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον περιοδικό και ημερήσιο Τύπο, ενώ έχουν εκδοθεί τα βιβλία του «Παρατηρήσεις από έναν λόφο» (εκδόσεις Ρήσος, 2015) και «Ο Λεξιλογικός δανεισμός της Ελληνικής προς την Αγγλική» (εκδόσεις Συμμετρία, 2016). Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η μουσική, η ζωγραφική και ο κινηματογράφος. Έχει μία κόρη, τη Σοφία, και κατοικεί μόνιμα στην Καλαμάτα. Είναι μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.