Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για την προσεχή εβδομάδα από 25 έως 31 Αυγούστου.