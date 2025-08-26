eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυπαρισσία: Σύλληψη 27χρονου φυγόποινου για κλοπές

Στη σύλληψη ενός 27χρονου φυγόποινου προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας στην Κυπαρισσία.

Σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας

