Σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Wanderlust: Η Πελοπόννησος στους 26 κορυφαίους προορισμούς

Στο αφιέρωμά του, το Wanderlust παρουσιάζει την Πελοπόννησο ως έναν τόπο όπου συνυπάρχουν μύθοι, ιστορία, κινηματογραφικές αναφορές και σύγχρονες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη νοτιοδυτική Μεσσηνία και την ακτογραμμή της, με σημεία όπως η Βοϊδοκοιλιά, το Κάστρο της Μεθώνης, το Σπήλαιο και το Ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, καθώς και στη Μάνη, με τους χαρακτηριστικούς πύργους και την έντονη πολιτισμική της ταυτότητα. Παράλληλα, σημειώνεται η αυξημένη διεθνής προβολή της Πελοποννήσου μέσα από τη συμμετοχή της ως τόπος γυρισμάτων στη νέα ταινία του Christopher Nolan.

Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα κατέχει το δίκτυο Peloponnese Trails, με θεματικές πεζοπορικές διαδρομές που διατρέχουν την Πελοπόννησο και συνδέουν το φυσικό τοπίο με την ιστορία. Ανάμεσα στις προτεινόμενες διαδρομές περιλαμβάνεται το Menalon Trail μήκους 75 χιλιομέτρων στην κεντρική Αρκαδία, καθώς και μονοπάτια που συνδέουν τον Μυστρά, τις Μυκήνες και τη Μονεμβασιά. Το περιοδικό περιγράφει την εμπειρία ως «ένα ταξίδι μέσα στις σελίδες ενός ζωντανού βιβλίου ιστορίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ένταξη στη λίστα Good to Go 2026 αποδίδεται στη συνεργασία της Περιφέρειας και του Visit Peloponnese με το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της προβολής του προορισμού στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελογγόνας αναφέρει ότι η διάκριση «επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή για επένδυση σε αυθεντικό περιεχόμενο, ποιοτικές εμπειρίες και διεθνείς συνεργασίες», επισημαίνοντας τον ρόλο του Visit Peloponnese στη διαμόρφωση του τουριστικού αφηγήματος της Πελοποννήσου.