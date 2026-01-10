Αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία: 16 συλλήψεις για ναρκωτικά και κλοπές



Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 428 άτομα, εκ των οποίων τα 367 ήταν Ελληνες και 61 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 41 άτομα, από τα οποία 32 ήταν Ελληνες και 9 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 23 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 296 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά

68 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία έγιναν εννέα συλλήψεις για ναρκωτικά.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 47χρονος στον Αγιο Κωνσταντίνο με 7,6 γραμμάρια χασίς, ένας 36χρονος στην Καλαμάτα με 0,6 γραμμάρια χασίς, ένας 36χρονος στο Πεταλίδι με 5 γραμμάρια χασίς, ένας 66χρονος επίσης στο Πεταλίδι με 1 γραμμάριο χασίς, ένας 61χρονος στην Καλαμάτα με δύο γραμμάρια χασίς και τέσσερις νεαροί στην Καλαμάτα (δύο 16χρονοι, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος) που κατείχαν από κοινού 1,5 γραμμάρια χασίς.

Για την τελευταία υπόθεση συνελήφθη ο 53χρονος πατέρας του 16χρονου που είναι Αλβανός για παραμέληση της εποπτείας του και ομοίως η 41χρονη μητέρα του 17χρονου και ο 48χρονος πατέρας του 16χρονου.

Ακόμη έγιναν δύο συλλήψεις στον Αγιο Φλώρο για κλοπή. Ειδικότερα συνελήφθησαν δύο Ρομά ηλικίας 59 και 37 ετών γιατί έκλεψαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλουμινένια παράθυρα και χάλκινους σωλήνες.

Οι δράστες εντοπίστηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στον Αγιο Φλώρο και συνελήφθησαν, χωρίς όμως να έχουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Το όχημα τους κατασχέθηκε, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται στα πλαίσια του αυτοφώρου και τρεις συνεργοί τους.

Τέλος, συνελήφθησαν στην Καλαμάτα δύο Ρομά, 51 και 44 χρονών, για

στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Κ.Ηλ.