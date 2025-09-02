23 παραβάσεις για κράνος σε μια εβδομάδα στη Μεσσηνία

Είκοσι τρεις οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν μηχανή δίχως κράνος την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία, με συνέπεια να κληθούν να πληρώσουν το... τσουχτερό πρόστιμο των 350 ευρώ, ενώ τους αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για έναν μήνα, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα από τις 25 έως τις 21 Αυγούστου έγιναν έλεγχοι σε 489 οδηγούς δικύκλων στη Μεσσηνία και 23 από αυτούς δεν φορούσαν κράνος.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα 1.394 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες και βεβαιώθηκαν συνολικά 146 παραβάσεις (135 σε οδηγούς δικύκλων, 9 σε συνεπιβάτες και δύο σε οδηγούς-εργαζόμενους σε υπηρεσία διανομής.

Στους άλλους νομούς πλην Μεσσηνίας οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Λακωνία 15, Κορινθία 67, Αρκαδία 12 και Αργολίδα 29.

Κ.Ηλ.