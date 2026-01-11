Δίκη για επικίνδυνο κτίσμα στο Πεταλίδι

Οπως μας ενημερώνει ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Γιώργος Βλαστός, που μένει δίπλα στο κτίσμα και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την υπόθεση, κατηγορούμενοι είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Μεσσήνης και οι ιδιοκτήτριες του κτίσματος, ενώ ο ίδιος έχει κληθεί ως μάρτυρας.

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Βλαστός αναφέρει ότι “τον άλλο μήνα, την 13η Φεβρουαρίου 2026 δικάζονται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας , οι ιδιοκτήτριες και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης, με την κατηγορία «Τέλεση κοινώς επικίνδυνης βλάβης από πρόθεση τελεσθείσα δια παραλείψεως από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο (άρθρα 15.273 Ποινικού Κώδικα)»”.

Επικρίνοντας τη δημοτική αρχή, αναφέρει:

“Από τις διατάξεις των άρθρων 422 επ. του Κ.Β.Π.Ν , αρμόδια για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου των επικίνδυνων οικοδομών είναι η Δημοτική Πολεοδομική Υπηρεσία, όταν ύστερα από καταγγελία ή αίτηση ή…. διαπιστώνει ότι η οικοδομή είναι επικινδύνως ετοιμόρροπη, δεν εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο εάν υπάρχει δυνατότητα επισκευών, αλλά η οικοδομή κατεδαφίζεται τρεις μέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στους ενδιαφερομένους ή παραχρήμα (αμέσως). Στο εν λόγω επικίνδυνο κτίσμα, τόσον η Πολεοδομία Καλαμάτας το 2016, όσον και η Πολεοδομία Δήμου Μεσσήνης τον Ιανουάριο 2024 είχαν ενεργήσει αυτοψία και είχαν κρίνει το εν λόγω κτίσμα επικινδύνως ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο. Έπρεπε ο δήμαρχος Μεσσήνης να το έχει ήδη κατεδαφίσει από το πρώτο έτος της έναρξης της δημαρχοντίας του, δηλαδή από το 2019. Όμως δεν το κατεδάφισε παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και από το πλησίον πεζοδρόμιο διέρχονται καθημερινά ανυποψίαστοι πολίτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι τουρίστες και τουρίστες όλου του κόσμου. Και δεν το έκανε ούτε και όταν την 20/6/2024 πήρε την απόφαση της Ε.ΕΠ.ΕΤ, με την εντολή να το κατεδαφίσει μέσα σε τρεις μέρες όπως ορίζει ο νόμος 4787/2021. Και επιμένει να μην το κατεδαφίζει ακόμη και μέχρι σήμερα, αν και γνωρίζει ότι ο αντιδήμαρχός του είναι κατηγορούμενος”.