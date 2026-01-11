Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί ειδοποίηση και χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη

Επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Κυριακής με τη χώρα να κατακλύζεται από την ψυχρή εισβολή και ισχυρούς βορειάδες, στα ορεινά ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές κυρίως της βόρειας Ελλάδας προβλέπει η ΕΜΥ σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε.

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να ρίξει τον υδράργυρο μέχρι την Τετάρτη, ενώ μέχρι και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας και από το βράδυ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από τη Δευτέρα το πρωί το κύμα ψύχους κινείται νοτιότερα με τις Κυκλάδες και την Κρήτη να βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

«Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26)».