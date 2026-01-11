Ο χιονισμένος Ταΰγετος μέσα από τον φακό του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας (βίντεο)

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας πραγματοποίησε σήμερα μια ξεχωριστή χειμερινή εξόρμηση στον Ταΰγετο, με στόχο την ανάβαση στην κορυφή Ξεροβούνα (1.952 μ.), την ψηλότερη του βόρειου τμήματος του βουνού και μία από τις πιο επιβλητικές.

Τα μέλη του συλλόγου βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα αυθεντικά αλπικό τοπίο, καθώς ο Ταΰγετος ήταν ντυμένος στα λευκά. Το χιόνι, σε συνδυασμό με τον καθαρό χειμωνιάτικο ουρανό, πρόσφερε μοναδικές εικόνες και στιγμές έντονης συγκίνησης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί το βουνό αυτό θεωρείται σημείο αναφοράς για τους φίλους της ορειβασίας.

Η εξόρμηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις σταθερές δράσεις του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας, που συνεχίζει να προβάλλει τον Ταΰγετο και να καλλιεργεί την αγάπη για την ορειβασία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την άγρια και αυθεντική ομορφιά του χειμερινού ελληνικού τοπίου.

Δείτε το βίντεο: