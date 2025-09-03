4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Πρόκειται για πέντε περιπτώσεις απατών, τέσσερις στη Καλαμάτα και μια στη Σπάρτη, που εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας,

οι οποίες συνέβησαν το τελευταίο 15νθήμερο.

Σπείρα με έξι άτομα

Για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται έξι άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη. Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση είχαν καταφέρει να πάρουν από ανυποψίαστους πολίτες χρήματα που ξεπερνούν τις 36.000 ευρώ. Η σπείρα αποτελούνταν από μια 30χρονη, έναν 47χρονο, έναν 22χρονο έναν 33χρονο, έναν 36χρονο και έναν 33χρονο Ρομά.

Πως δρούσαν

Επαιρναν τηλέφωνο και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους έλεγαν πως πρέπει να γίνει περαιτέρω ελέγχου από την εφορία για τα εισοδήματά τους και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια να τα παραδώσουν σε συνεργούς τους, είτε στο σπίτι τους είτε σε άλλα σημεία. Μάλιστα στα ραντεβού τα άτομα της σπείρας πήγαιναν με ενοικιαζόμενα οχήματα, για να μην γίνει αντιληπτή η ταυτότητά τους.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν ήταν είτε να παίρνει άνδρας τηλέφωνο τα υποψήφια θύματα και να πηγαίνει για την... είσπραξη γυναίκα, είτε το αντίθετο.

Η δράση τους ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου όταν έπεισαν 71χρονη στην Καλαμάτα να τους δώσει κοσμήματα και χρυσαφικά απροσδιόριστης αξίας και το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ.

Στις 20 Αυγούστου... χτύπησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στην Καλαμάτα.

Επεισαν 78χρονη να τους δώσει κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας, επίσης 67χρονη πείστηκε πως είναι λογιστές και τους παρέδωσε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, ενώ γερή... μπάζα έκαναν όταν έπεισαν μια 48χρονη και την υπερήλικη μητέρα της να τους δώσουν κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 7.000 ευρώ, αλλά και χρεωστικές κάρτες με τις οποίες πρόλαβαν να κάνουν αναλήψεις αξίας 14.000 ευρώ! Μία ακόμη περίπτωση απάτης έγινε στα τέλη Αυγούστου στη Σπάρτη, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι παθόντες κατήγγειλαν τα περιστατικά απάτης στην αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον 33χρονο Ρομά για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Κ.Ηλ.