4 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, με τους ελέγχους να γίνονται σε Μελιγαλά, Ασπρόχωμα,

Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Αγιο Φλώρο, Ακοβίτικα, Αριοχώρι και Αγία Τριάδα.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στην Κορινθία ελέγχθησαν 15 άτομα, προσήχθησαν 8 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα. Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 33 άτομα, προσήχθησαν 5 άτομα, ενώ

συνελήφθησαν 4 άτομα. Ειδικότερα συνελήφθη ένας 39χρονος Ρομά στην Καλαμάτα με δύο ναρκωτικά δισκία, μια 24χρονη στα Ακοβίτικα και ένας 17χρονος στο Αριοχώρι για στέρηση δελτίων ταυτότητας και ένα άτομο για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.