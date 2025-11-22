"Αυτό που η καρδιά λαχταρά" της Μαρίας Τάνου-Ανδρειανού   

Πέντε ποντικάκια ζουν με τον μπαμπά τους σ’ ένα κελάρι σκοτεινό, που είναι γεμάτο με πλήθος λιχουδιές. Όμως, μια γάτα που το φυλάει γίνεται η αιτία, παρά την προσπάθεια του πατέρα τους, να παραμένουν εγκλωβισμένα στη φωλιά τους και να μένουν νηστικά. Τι γίνεται σαν η γάτα… Το βιβλίο «Αυτό που η καρδιά λαχταρά» είναι ένα έμμετρο παραμύθι. Αναφέρεται στο θέμα της προσωπικής επιλογής του τρόπου ζωής που κάποιος αποφασίζει να ακολουθήσει. Γιατί… «Ο καθένας επιλέγει να ζει τη ζωή που του φέρνει χαρά και ευτυχία στην ψυχή. Δεν ξέρει το πότε, το πώς και το πού, αλλά είναι σίγουρος πως κάποτε η καρδιά του θα πραγματοποιήσει αυτό που πραγματικά λαχταρά». Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.